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Detingut un monitor d'un casal d'estiu per una presumpta agressió sexual a dos menors

Tortosasport activa el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i aparta l'home de les seves funcions

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos d'Esquadra

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos d'Esquadra

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ACN

Tortosa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un monitor del casal esportiu del WIN Tortosa per una presumpta agressió sexuals a dos menors. Els agents han arrestat un home de 23 anys aquest dimarts a les 13.14 hores. Segons fonts properes al cas, s'hauria produït una agressió consumada i una altra en grau de temptativa. La investigació continua oberta per esclarir els fets. Tortosasport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat de les seves funcions a l'arrestat com a mesura per "garantir la protecció" dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa ha manifestat "tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants".

Tortosasport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure després de les denúncies de dues famílies. Els fets també s'han posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra i de la Direcció General de Protecció a la Infància i Adolescència (DGPPIA).

A les Terres de l'Ebre, la DGPPIA disposa de la casa Barnahus, un servei especialitzat per fer prevenció, detecció precoç i atenció integral en aquests casos. Des del primer moment, l'Ajuntament de Tortosa i Tortosasport han actuat amb la "màxima diligència per garantir la protecció" dels menors i per "col·laborar plenament amb les autoritats mentre es desenvolupa la investigació", han assegurat en un comunicat.

De la mateixa manera, el consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades i ha afirmat que farà tot l'acompanyament i suport que sigui "necessari a la família denunciant i a la resta de famílies usuàries" del casal esportiu del WIN Tortosa. L'objectiu és "vetllar pel benestar emocional" dels infants i de la resta de monitors, han afegit.

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L'Ajuntament de Tortosa ha fet una crida a la responsabilitat de tothom i ha demanat el "màxim respecte per la intimitat" dels menors i de les seves famílies. Igualment, sostenen, també demanen "respecte per la presumpció d'innocència i prudència davant d’una investigació oberta, en què hi ha menors afectats".

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