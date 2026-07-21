Violència masclista
Quatre dones moren assassinades en només 24 hores: «A l’estiu s’hauria d’extremar la vigilància a dones en risc»
Les expertes alerten que el repunt de casos de violència masclista és habitual a l’estiu i durant grans esdeveniments esportius i exigeixen reforçar els serveis recursos d’acollida
La policia investiga com a crims masclistes tres dels successos mentre aclareix els detalls del quart
Investiguen la mort violenta d’una dona a Màlaga
La Policia investiga com a assassinat masclista l’apunyalament d’una dona de 30 anys a Màlaga
Cristina Sebastián / Pau Lizana Manuel
Almenys quatre dones han sigut assassinades a Espanya en les últimes 24 hores. Els casos han colpejat les províncies de Màlaga, Toledo i Alacant i la policia n’investiga tres com a presumpta casos de violència masclista mentre s’aclareixen els detalls de l’últim succés, que s’ha produït aquest dimarts al matí a la localitat malaguenya de Benahavís. Dos dels presumptes responsables ja han sigut detinguts i un altre va morir després de precipitar-se des d’un mirador a Antequera. Les expertes consultades per EL PERIÓDICO apunten que el repunt de la violència de gènere és habitual en dates estiuenques perquè «el contacte entre les parelles és més intensa» i «els homes tenen més oportunitats o excuses per exercir la violència» i reclamen a les administracions més seguiment de dones que ja hagin patit agressions i un reforç dels recursos d’acollida.
El primer cas investigat per la Policia Nacional és el que es va produir aquest dilluns a Antequera (Màlaga). Els agents van trobar el cadàver d’una dona de 30 anys amb ferides d’arma blanca a la seva vivenda del centre de la localitat poc abans de les 12.00 hores, després d’una trucada al 112. Poques hores abans de la troballa, la seva parella, un home de 35 anys, havia mort després de precipitar-se des d’un mirador de la ciutat.
El delegat del Govern a Andalusia, Pedro Fernández, ha assegurat que «tot apunta» que l’assassinat és un nou cas de violència de gènere». «Tots els indicions apunten que l’assassinat es va produir al domicili que compartien mitjançant arma blanca» i que més tard «l’autor d’aquest assassinat se suïcida». Tots dos tenien dos fills, de quatre i set anys, i estaven inclosos en el sistema VioGén, tot i que les mesures cautelars de protecció s’havien aixecat feia tot just a una setmana.
Més violència
Un segon assassinat s’ha produït aquest dimarts a la matinada a la localitat d ’Alameda de la Sagra (Toledo). Allà, un home de 48 anys ha sigut detingut pel presumpte assassinat de la seva dona, de 45. El presumpte agressor ha hagut de ser traslladat a l’hospital perquè presentava ferides d’arma blanca, en el que es creu que va poder ser un intent de suïcidi després de l’assassinat de la seva parella. En el moment de l’agressió, cap a les 5.00 hores, eren a la casa tres dels quatre fills de la parella – de 26, 23 i tres anys –. La investigació de la Policia Nacional ha determinat que ni el presumpte agressor ni la víctima constaven en el sistema VioGén.
La tercera mort violenta s’ha produït a Almoradí (Alacant), on la Guàrdia Civil investiga com a assassinat masclista la mort d’una dona de 56 anys, tal com ha confirmat la delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé. De moment, la policia ha detingut el marit de la víctima, de 61 anys, després de trobar el cos a l’interior d’un edifici del nucli urbà de la localitat. L’avís es va rebre cap a les 23.00 hores d’aquest dilluns.
Finalment, aquest dimarts al matí, una dona ha sigut assassinada de forma violenta en un habitatge de Benahavís (Màlaga). La víctima ha sigut trobada després de l’alerta d’una persona, que ha indicat sentir un crit i ha informat que un home havia sortit del lloc en un cotxe de forma precipitada, segons han informat l’agència Efe fonts de la investigació. De moment, la Guàrdia Civil no precisa si el succés s’investiga com un possible assassinat masclista.
Si es confirmen aquests quatre casos com a crims masclistes, ja en serien 33 el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya des que va començar el 2026.
L’efecte de l’estiu
La psicòloga especialitzada en violència masclista, Cecília Gelpí, explica que durant les vacances «el contacte entre la parella és més intens i solen sorgir més conflictes que fan que la frustració sigui més difícil de controlar». Segons l’experta, aquest increment de la convivència pot agreujar situacions de violència que ja existien prèviament.
Isabel Muntané, periodista feminista especialitzada en violència masclista, assenyala que aquesta convivència més continuada "pot generar més espais d’estrès per factors relacionats amb l’organització de la casa, la cura dels fills o la planificació de les vacances i «fa que els homes tinguin més oportunitats o excuses per exercir la violència». A més, Muntané assenyala que durant l’estiu «les dones estan més aïllades i compten amb menys suport de la família, les amigues o les companyes de feina, que podrien detectar comportaments de risc o ajudar-los».
Gelpí també destaca que existeix un patró que es repeteix després dels períodes vacacionals: «Hi ha un augment en els serveis i sistemes d’atenció a dones que han patit violència masclista», cosa que reflecteix que moltes víctimes aprofiten el final d’aquestes dates per demanar ajuda o denunciar. La psicòloga considera que les administracions haurien d’extremar la vigilància durant aquests mesos, especialment sobre els casos de més risc. «S’hauria d’augmentar el seguiment sobre les dones que tenen alguna ordre d’allunyament, han patit algun tipus d’agressió o quan hi ha nens pel mig», afirma.
També considera necessari reforçar els recursos d’acollida durant l’estiu, ja que «és una època on els homes tendeixen més a buscar les seves exparelles», cosa que augmenta el risc de nous episodis de violència.
El paper del futbol
Una altra de les qüestions a analitzar és la possible relació entre grans competicions futbolístiques, com el Mundial que va acabar aquest diumenge passat, i l’augment de la violència masclista. «Per desgràcia, s’ha pogut comprovar que la violència masclista creix durant alguns esdeveniments esportius, sigui per la frustració o per la falta de control de les emocions», afirma Gelpí. L’experta esmenta un estudi, portat a terme a Anglaterra, que demostra que quan jugava la selecció anglesa les denúncies per violència masclista augmentaven un 26% i si perdien el percentatge s’elevava fins al 38%.
Muntané, per la seva banda, considera que «el que cal fer és una feina sostinguda en el temps per reeducar aquests homes». Caldria acabar amb l’hegemonia d’aquestes masculinitats violentes. Durant aquest últim Mundial, posa d’exemple l’experta, «s’han difós per xarxes socials imatges fetes amb intel·ligència artificial on se sexualitzava dones que simplement estaven veient un partit perquè els agrada l’esport. «Convertir aquestes dones en objectes sexuals alimenta aquestes masculinitats tòxiques», apunta Muntané.
La periodista també assenyala que «hi ha hagut un nombre important de jugadors amb acusacions greus de violència sexual contra les dones que han continuat jugant sense problemes, fins i tot han rebut el suport o el reconeixement d’autoritats internacionals vinculades al futbol».
Quines mesures prendre
Experts en consideració a la violència masclista ofereixen consell en aquesta guia ràpida sobre què fer davant un cas de presumpta agressió. Si és greu, cal acudir al més aviat possible a un centre sanitari, on s’activa un procediment multidisciplinari que acompanya i atén la víctima.
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