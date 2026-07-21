Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
Una investigació alerta sobre l’augment de casos de mascotes intoxicades per drogues
Goundo Sakho
La Christina Bluhme mai no s’hauria imaginat que una excursió per la muntanya acabaria d’una manera tan angoixant. El passat 5 de juliol, la britànica va decidir pujar al Ben Nevis, la muntanya més alta del Regne Unit, situada a Escòcia, juntament amb el seu fill i els seus gossos.
Tanmateix, la jornada va fer un gir inesperat quan la Tokyo, una de les seves gosses, es va desplomar sobtadament enmig del recorregut. Després de ser rescatada per un equip d’emergències, els veterinaris van descobrir que l’animal havia ingerit cànnabis. «Va ser una experiència aterridora», va explicar Bluhme a The Times.
Després d’unes tres hores de caminada, la situació va empitjorar. La temperatura va baixar bruscament, va començar a ploure i la gossa va perdre la mobilitat de les potes, motiu pel qual Bluhme va decidir donar per acabada l’excursió. «Vaig dir al meu fill: “Hem de fer mitja volta i baixar-la. Aquí passa alguna cosa que no funciona bé”», va recordar.
Rescatistes a la muntanya
El seu fill va trucar a la policia per demanar ajuda, però els van advertir que no sabien si podrien mobilitzar un equip de rescat. Afortunadament, un grup de 14 voluntaris de l’equip de rescat de muntanya de la regió de Lochaber baixava en aquell moment del Ben Nevis, després d’haver col·laborat en l’evacuació amb helicòpter d’un altre excursionista ferit, i va poder acudir al seu auxili.
Els rescatistes van col·locar la Tokyo, de 25 quilos, en una llitera i la van transportar pel sender costerut, relliscós i pedregós fins a l’inici de la ruta, un trajecte que van completar en aproximadament una hora. «Pràcticament corrien. Jo anava agafada a la llitera. Eren tan àgils i ràpids... Va ser increïble», va assegurar Bluhme. Un cop a la base de la muntanya, la gossa va ser traslladada al centre veterinari Crown Vets, a la localitat propera de Fort William, on un veterinari de guàrdia ja havia estat alertat per la policia.
Intoxicació per cànnabis
En un primer moment, els especialistes van sospitar que podia tractar-se d’un problema a la columna vertebral. Tanmateix, en observar que la Tokyo alternava episodis de pèrdua i recuperació de la consciència, van concloure que havia ingerit algun tipus de neurotoxina. Després de consultar amb un centre de control d’intoxicacions, van comprovar que els símptomes eren compatibles amb el consum de cànnabis.
Després de la troballa, els veterinaris li van administrar carbó activat, un tractament habitual per a aquest tipus de casos que impedeix l’absorció de toxines a l’aparell digestiu. «Es va recuperar molt ràpidament, i jo soc qui encara està una mica afectada», va expressar Bluhme. L’experiència, però, també va tenir un cost: la factura veterinària va ascendir a unes 1.000 lliures (al voltant de 1.170 euros).
Augment dels casos de mascotes intoxicades
Tot i que els casos d’intoxicació per cànnabis en mascotes han augmentat al Regne Unit, el problema és encara més gran en països com els Estats Units, on la marihuana s’ha legalitzat en diversos estats i està disponible com a opció mèdica en molts altres.
L’any 2023, la marihuana, entre altres drogues, va entrar per primera vegada a la llista de les deu principals toxines per a mascotes de la Societat Nord-americana per a la Prevenció de la Crueltat contra els Animals (ASPCA).
D’altra banda, una investigació de la Universitat de Carolina del Nord va analitzar més de 500 trucades d’urgències veterinàries, entre el 2019 i el 2023, en què s’indicava que les mascotes estaven intoxicades, i va detectar un creixement alarmant dels casos relacionats amb la cocaïna: un 52% en gats i un 39% en gossos.
Malgrat que els investigadors no van poder determinar exactament com es va produir la intoxicació en cada cas, el patró general apuntava, a diferència del cas de la Tokyo —que probablement es va topar amb la droga durant el camí cap al cim del Ben Nevis—, a l’entorn domèstic.
Deposicions humanes en espais públics
A Espanya, aquest darrer any també s’han registrat diversos casos de mascotes intoxicades. Segons informacions recollides per El Diario Montañés, la majoria dels «col·locons» van ser causats per excrements humans contaminats que els gossos havien ingerit durant els seus passeigs.
Els gossos es troben cada vegada més amb restes i deposicions als espais públics, ja que moltes persones, davant l’encariment de l’oci nocturn, acostumen a anar a llocs on la festa és més barata per consumir drogues o fer botellots; és a dir, als bancs dels parcs.
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