El 60% dels crims amb armes de foc a Catalunya estan relacionats amb el crim organitzat
La policia compta set morts per trets en poc més de sis mesos
Germán González
Fins a aquest mes de juliol s'han registrat més de 310 incidents relacionats amb armes de foc a Catalunya, ja siguin reals (per haver deixat evidències dels impactes amb casquets, ferits o morts), possibles (pel declarat per testimonis) o d'imitació, la qual cosa suposa un 5% menys que durant el mateix període de l'any anterior, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Els casos reals han causat una trentena de ferits i set morts, quan en el primer semestre de l'any passat van ser 28 persones ferides i 8 víctimes mortals.
Malgrat aquest descens dels incidents, els Mossos d'Esquadra han intervingut 179 armes de foc entre gener i juny, un 14% més que durant el mateix període de l'any anterior. De totes les armes de foc requisades armes aquest 2026 un 70% són curtes i un 30% llargues mentre que l'any passat un 54% eren armes curtes i un 46% llargues.
La majoria de tirotejos estan relacionats amb el bandes criminals que es dediquen al narcotràfic, tant nacionals com internacionals. Les armes són utilitzades tant per delinqüents que les empren per a cometre robatoris violents, extorsions o intimidacions, com per grups vinculats al crim organitzat que les usen per a protegir activitats il·lícites o enfrontar-se a altres grups criminals.
Els Mossos han trobat més armes de foc, principalment pistoles, en els nivells més baixos de les xarxes de narcotràfic, que volen protegir la droga i disputar el control dels carrers a altres grups. També assenyalen que hi ha cada vegada més conflictes entre grups criminals pel control del mercat de la droga, principalment la marihuana encara que la cocaïna cada vegada gana més terreny.
Dels set morts a tirs a Catalunya, tres, els morts a Diagonal Mar, el segon del carrer Mineria a la Zona Franca i el del carrer Balmes, serien execucions encarregades per criminals internacionals, principalment Balcans i Països Baixos, per a eliminar a rivals que es refugiaven a Barcelona o bé havien vingut per a establir algun tipus de negoci vinculat al tràfic de droga i blanqueig de capitals.
La policia assenyala la dificultat de les recerques d'aquestes execucions, ja que els sicaris que abandonen el país immediatament després dels fets. No obstant això, destaquen que aquest tipus de tirotejos no es produeixen per un problema estructural de la delinqüència organitzada que opera a Catalunya, sinó que són conflictes externs que cristal·litzen aquí.
Enfrontaments locals
Els agents investiguen si una altra de les execucions del carrer Mineria, la primera ocorreguda el 16 de maig, estaria relacionada amb el narcotràfic de marihuana però entre bandes nacionals. Dues de les morts a tirs, la del Parc dels Plans a l'Hospitalet de Llobregat del 28 de març i la d'un menor al parc de la Pegàs de Barcelona a principis de juliol, estarien vinculades a conflictes i baralles de bandes juvenils, encara que poden tenir alguna ramificació cap al tripijoc de droga.
El 21 de març passat també va morir un home de 38 anys després de rebre almenys dos trets en un tiroteig en un bar karaoke del barri de La Salut de Badalona. Els investigadors creuen que tindria relació amb un enfrontament entre bandes rivals, alguna d'origen xinès, pel control de la delinqüència en la zona.
Dilluns passat, després de la Junta Local de Seguretat de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha recordat que la majoria d'aquests set homicidis estan relacionats amb el narcotràfic i ha afegit que "s'està aconseguint el total dels quals van tenir lloc en total l'any passat, quan es van comptabilitzar vuit".
Malgrat que ha reconegut que aquestes morts per trets són "minoritàries", ha admès que aquests crims tenen "un impacte sobre les percepcions de la ciutadania molt important", principalment els que ocorren al carrer, en zones concorregudes i, alguns, a plena llum del dia.
Canvis legislatius
Davant l'evolució de l'increment de la violència amb armes de foc relacionada amb el narcotràfic a Catalunya, la consellera Parlon ha plantejat diverses mesures legislatives per a reforçar la resposta penal i policial. En relació amb la marihuana, es proposa reforçar el tractament penal de les grans plantacions i del trànsit de grans quantitats d'aquesta substància, així com agreujar la resposta contra les defraudacions de fluid elèctric vinculades a aquesta mena d'activitats quan comportin una especial gravetat o risc.
Quant a la tinença il·lícita d'armes, el Departament d'Interior es planteja demanar al Congrés un increment de les penes previstes en el tipus bàsic del delicte per a aproximar-les a les dels països del nostre entorn i crear un subtipus agreujat per als casos en què l'arma sigui utilitzada o exhibida amb finalitats intimidatoris.
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