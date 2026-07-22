Atac independentista a un mural de Ferran Torres fent un petó a la Copa del Mundial de futbol a Barcelona
Uns desconeguts tapen el grafit de TvBoy amb pintura blanca, escriuen missatges contra Espanya i a favor de les seleccions catalanes
Maria Francés
El mural d'uns 10 metres quadrats que un artista urbà havia dedicat a la victòria de la Roja en el Mundial de 2026 a la plaça d'en Joanic de Barcelona, al barri de Gràcia, s'ha pogut observar només un parell de dies. Durant la jornada d'ahir, es van formar cues de veïns i turistes per retratar-se davant la imatge. Avui, la fotografia ja no és possible perquè aquesta matinada uns desconeguts han cobert amb pintura blanca la imatge representada pel grafiter, Ferran Torres fent un petó a la Copa, i han escrit missatges contra Espanya i reivindicacions sobre les seleccions catalanes.
La il·lustració era obra de TvBoy, dibuixant que sovint decora la façana d'uns baixos sense habitar de la plaça, just davant d'un quiosc, amb personatges rellevants de l'actualitat. Entre el retrat sabotejat del davanter que diumenge va marcar el gol en la final contra Argentina i un altre pla mitjà de la cantant de Sant Esteve Sesrovires Rosalia, que roman intacte, l'autor es va dibuixar, a si mateix, sense definir-se el rostre i amb un text irònic informant que ell no és Banksy, el grafiter suposadament anònim més famós del món.
Torres no era el primer futbolista escollit per TvBoy, àlies de l'italià Salvatore Benintende, per a aquest fragment de paret. Durant setmanes, reproduccions realistes d'Alexia Putellas; Lamine Yamal, company de selecció del golejador valencià; i Leo Messi, exbarcelonista que es va enfrontar a Espanya en el partit decisiu del Mundial, també havien atret centenars de curiosos, que les havien immortalitzat mitjançant fotos i vídeos compartits majoritàriament a les xarxes socials. Precisament les plataformes 2.0 van servir per alertar del futur atac al mural.
Per aquesta raó, aficionats de diferents punts de la ciutat es van congregar ahir a la tarda per captar-ne una instantània abans que fos massa tard. "Jo vinc de la Sagrada Família", comentava sobre les set una barcelonina amb una parella del carrer de Romans. Treballadors de la zona, com una cambrera d'un bar del passeig de Sant Joan, manifestaven aquest matí, a primera hora, el seu disgust per l'acció vandàlica. "No m'ho puc creure!", exclamava aquesta dona abans de començar el seu torn.
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