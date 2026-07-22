Els psicòlegs adverteixen que la «teràpia de confrontació» de la psicoanalista dels Andic «no té cap sentit»
«No és cap pràctica habitual ni res que s'hi assembli», afirma la psicòloga Esther Pousa, de Sant Pau
Andrés Pueyo, de la UB, emmarca aquest mètode dins la «pseudociència», que ofereix una «explicació senzilla»
Fidel Masreal
«No té cap sentit terapèutic, no és cap pràctica habitual ni res que s'assembli a una cosa que es consideri terapèuticament normal o habitual». Així de contundent es mostra Esther Pousa, psicòloga clínica de l'Hospital de Sant Pau. El seu criteri és compartit per altres professionals titulats en relació amb l'anomenada teràpia de confrontació que va utilitzar Julia Lüderwaldt —que es defineix a ella mateixa com a terapeuta i psicoanalista— amb Jonathan Andic, acusat de l'homicidi del seu pare. «La teràpia de confrontació no existeix», sentencia rotundament Júlia Pascual, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
En concret, la «teràpia» consistia a fer una ruta «extrema» per portar Andic al límit. Així ho va declarar als Mossos d'Esquadra una col·laboradora d'aquesta dona, quan va mostrar a la policia catalana els missatges i àudios que s'havia intercanviat amb Lüderwaldt. Aquesta encarregava a la col·laboradora que busqués per a Jonathan indrets i rutes «extremes», al caire del «precipici», «com si l'hagués de tirar», expliquen a El Periódico, del grup editorial de Regió7, fonts pròximes a la investigació.
Pousa, en declaracions a El Periódico, es mostra molt clara: en situacions de teràpia familiar no té «cap sentit» posar les persones en risc. «Això no és professional», afegeix, i recorda que als anys setanta es feia servir la teràpia de confrontació en aquest àmbit familiar i que es va retirar dels protocols terapèutics perquè era molt confrontativa, «no servia de res, enfadava el pacient i el feia sentir malament». «Això d'anar a un lloc estressant per parlar dels conflictes no té cap utilitat ni aval científic», insisteix aquesta professional.
La veritable «confrontació»
«El terme "teràpia de confrontació" no designa cap modalitat psicoterapèutica reconeguda ni validada per la psicologia clínica basada en l'evidència. És una expressió àmplia que s'ha utilitzat històricament per descriure tècniques molt diferents entre si», detalla Andrés Pueyo, catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona (UB). «Moltes teràpies amb un fort suport empíric utilitzen intervencions confrontatives, però aquesta confrontació és sempre verbal, gradual, planificada, amb objectius terapèutics explícits, basada en una formulació clínica individualitzada i sotmesa al consentiment informat del pacient».
Aquest tipus de tècniques, subratlla Pascual, «s'han d'utilitzar amb molta empatia i delicadesa, perquè si un psicòleg confronta, genera més resistències al canvi». «Es tracta d'assenyalar de manera respectuosa les contradiccions i dissonàncies que apareixen en el discurs o la conducta d'una persona o una família», descriu. «Dur a terme aquesta tècnica a la muntanya, amb risc, sabent que una de les persones tenia un problema físic, és una cosa totalment contraproduent», remarca.
María José Miñano, presidenta de la Societat Catalana de Psicologia Clínica, reafirma les mateixes conclusions que Pueyo i Pousa: «No existeix cap teràpia reconeguda per la comunitat professional de la psicologia amb el nom de "teràpia de confrontació"». L'únic que s'hi pot relacionar de manera llunyana són «determinades tècniques de confrontació que sovint s'utilitzen per promoure que el pacient reflexioni sobre aspectes del seu funcionament psicològic que poden estar interferint en el seu progrés», afegeix Miñano.
La confrontació, confirma Pousa, sí que existeix, però no com una teràpia, sinó com una tècnica concreta que consisteix a fer visibles al pacient les seves contradiccions perquè pugui reflexionar-hi. No té res a veure amb allò practicat per l'autodenominada «terapeuta» dels Andic.
Una cosa completament diferent són les teràpies d'exposició, que consisteixen a exposar el pacient a l'estímul al qual té fòbia perquè pugui afrontar la situació i comprovar que no hi ha perill, que la por és irracional. «Aquesta teràpia —indica Pousa— està molt validada dins la psicologia cognitivoconductual, però no té res a veure» amb el cas Andic. Com detalla Miñano, fins i tot en aquest tipus de casos, «mai no es posaria un pacient que té por de les altures [si fos el cas] al costat d'un precipici perquè li passés l'ansietat, precisament pel risc que això comportaria; protegir la seguretat del pacient és el punt de partida de qualsevol intervenció terapèutica reglada».
Pseudociència
Pueyo va més enllà i emmarca aquest tipus de «tècniques» de Lüderwaldt dins les «teràpies psicològiques pseudocientífiques», que ofereixen una «explicació senzilla», conceptes no verificables i es basen «més en testimonis impactants que no pas en estudis controlats». «Concedeixen al terapeuta —descriu aquest professional— una posició d'autoritat: és ell qui descobreix el trauma ocult, interpreta el secret familiar, identifica el bloqueig o decideix que la resistència del pacient demostra que la teràpia està funcionant».
Pousa admet que «moltíssimes persones recorren a teràpies que saben que són alternatives i no basades en l'evidència científica; el poder de la creença personal a l'hora de millorar té un efecte que ha estat estudiat. El greu és que aquesta persona [Lüderwaldt] es fes passar per una terapeuta científica». El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va anunciar el passat 10 de juliol que està investigant la terapeuta dels Andic per «determinar si existeixen indicis d'intrusisme professional o de mala praxi».
Subscriu-te per seguir llegint
Via: El Periódico
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès