Un esvoranc a les obres de soterrament de Rodalies a Montcada s'empassa una grua de grans dimensions
L'incident no ha causat ferits, però ha obligat a tallar les línies R2, R2 Nord i R11
Les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac, molt a prop del límit amb el barri barceloní de Vallbona, han estat l'escenari aquest migdia d'un nou esfondrament. Part del mur d'un pou dels treballs que està executant Adif a la zona ha cedit i l'esvoranc s'ha empassat una grua de grans dimensions, fet que ha obligat a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies i Regionals entre les estacions de Montcada i Reixac i Sant Andreu. De moment, no hi ha previsió que els trens puguin reprendre la circulació.
L'accident, el segon esfondrament en unes obres ferroviàries a Barcelona en tot just dues setmanes després de l'esvoranc provocat per la tuneladora de la L9, no ha causat ferits i, en principi, no afecta cap edifici proper. Segons ha informat Adif, els seus tècnics estan avaluant l'abast de la incidència i l'estabilitat del terreny. L'incident, que s'ha produït cap a les 13.50 hores, ha obligat a activar diverses dotacions dels Bombers i de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
La gestora de les infraestructures ferroviàries també ha informat que els Bombers han fet una inspecció al voltant de la zona «per garantir-ne la seguretat». «Tot i que els habitatges no es troben a tocar de l'esvoranc, s'ha requerit intensificar el monitoratge dels edificis», ha detallat Adif en el seu comunicat.
L'operadora ferroviària encara no ha aclarit els motius pels quals s'ha produït l'esfondrament, però les comunicacions internes entre la companyia i els maquinistes parlen d'un «problema en un pou pròxim a les vies originat per maquinària d'obres». De moment, la grua continua enfonsada dins del pou.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, juntament amb la primera tinenta d'alcaldia i responsable de Mobilitat de l'Ajuntament, Laia Bonet, i el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, s'han desplaçat fins al lloc dels fets per «estar en contacte amb els veïns» i «conèixer la situació de primera mà».
Sense data de reobertura
L'incident ha obligat a interrompre la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 des de les 14.00 hores i, de moment, no hi ha data prevista de reobertura per a un dels punts clau de connexió entre Barcelona i el Vallès Oriental.
Així, la línia R11 circula, de moment, entre Portbou i Granollers Centre. Les línies R2 i R2 Nord arriben des de Castelldefels i l'Aeroport, respectivament, fins a Sant Andreu, i recuperen la circulació entre Montcada i Reixac i Granollers.
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