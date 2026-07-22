Mor Joan Roca, membre fundador dels Antònia Font, als 53 anys
Amb un perfil més aviat discret, va contribuir al característic so de la banda
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ACN
Barcelona
El membre fundador i baixista d’Antònia Font, Joan Roca, ha mort aquest dimecres als 53 anys, segons han avançat diversos mitjans i ha pogut confirmar l’ACN de l’entorn del grup. La seva mort produeix un cop per la música en català, després que el músic hagi tingut una destacada trajectòria en una de les bandes més influents de les darreres dècades.
Amb un perfil discret va contribuir al so característic d'Antònia Font. Roca va ser un dels fundadors dels Antònia Font l’any 1997 a Mallorca conjuntament amb Pau Debon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere Debon.
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