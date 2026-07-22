Un robatori de coure paralitza l'R4 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa
L'incident va tenir lloc aquest dimarts a la nit · Renfe va establir un servei alternatiu per carretera
ACN
Un robatori de coure ha obligat a interrompre aquest dimarts a la nit la circulació de trens de l'R4 de Rodalies entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa. L’operadora Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera en el tram afectat entre Terrassa i Manresa per garantir la mobilitat dels viatgers afectats.
Tres robatoris en menys de 24 hores
Es tracta d'un dels tres incidents d'aquest tipus que s'ha produït en el servei de Rodalies entre aquest dimarts i dimecres. A primera hora del matí d'ahir, un robatori de coure va obligar a interrompre la circulació de les línies R13 i R14 entre les estacions Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus. La circulació de combois, aquest dimecres, continua tallada.
Aquest matí, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona també circulen amb demores a causa d'un tercer robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera.
- Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
- Una família catalana publica cada any una esquela per recordar la mort del seu fill en un accident: 'Després de quatre anys, l'Audiència de Girona creu que cal investigar què va passar
- Et poden buidar el compte sense robar-te la targeta: així actuen els ciberdelinqüents
- Claret, el poble de vuit veïns que celebra mil anys d'història sense renunciar al futur
- Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
- L’empresa Vegetalia busca una nova nau de 3.000 metres quadrats al Moianès
- La lluita de l'home diabètic sense sostre per trobar una llar estable a Manresa
- La muntanya de Collbaix podria ser un camp de plaques solars?