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Un robatori de coure paralitza l'R4 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa

L'incident va tenir lloc aquest dimarts a la nit · Renfe va establir un servei alternatiu per carretera

Un tren de l'R4 sortint de l'estació de Manresa

Un tren de l'R4 sortint de l'estació de Manresa / arxiu

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Alba Díaz

ACN

Manresa / Barcelona

Un robatori de coure ha obligat a interrompre aquest dimarts a la nit la circulació de trens de l'R4 de Rodalies entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa. L’operadora Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera en el tram afectat entre Terrassa i Manresa per garantir la mobilitat dels viatgers afectats. 

Tres robatoris en menys de 24 hores

Es tracta d'un dels tres incidents d'aquest tipus que s'ha produït en el servei de Rodalies entre aquest dimarts i dimecres. A primera hora del matí d'ahir, un robatori de coure va obligar a interrompre la circulació de les línies R13 i R14 entre les estacions Plana-Picamoixons i Lleida-Pirineus. La circulació de combois, aquest dimecres, continua tallada.

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Aquest matí, els trens de l'alta velocitat entre Barcelona i Girona també circulen amb demores a causa d'un tercer robatori de cable a l'entorn de l'estació de la Sagrera.

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