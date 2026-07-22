Troben mort a Daniel Siad, el proveïdor de dones de Jeffrey Epstein a Barcelona
El sospitós s'enfrontava a diverses denúncies de dones, entre les quals hi havia acusacions de violació.
Regió7
Daniel Siad, el sospitós d'actuar com a reclutador del pederasta Jeffrey Epstein i objecte de múltiples denúncies per violació, va ser trobat mort dilluns passat al seu domicili de Colombes, a prop de París, segons ha informat la fiscalia de Nanterre, confirmant la informació publicada per Le Parisien.
La fiscalia va obrir una investigació dilluns a la nit sobre la causa de la mort de Daniel Siad, després de la troballa del seu cos al seu domicili, i va ordenar l'autòpsia. La policia territorial dels Hauts-de-Seine està a càrrec de la investigació. Siad, que s'enfrontava a diverses denúncies, entre elles acusacions de violació, era objecte d'una investigació a París a càrrec de l'oficina especialitzada en la lluita contra el tràfic de persones. Ell va negar les acusacions.
En els documents desclassificats del cas Epstein, la ciutat de Barcelona apareixia com a camp base de la xarxa de tràfic de persones que va construir el magnat i pederasta. Ho va fer, en concret, amb l'ajuda de dos homes a Europa: Daniel Siad, establert a Espanya, i Jean Luc Brunel, a França. La denúncia d'una ciutadana sueca a París contra Siad per violació va impulsar altres víctimes a trencar el silenci i acudir a la justícia.
Reclutador de models
Daniel Siad era un presumpte reclutador de models que durant els anys 90 abordava joves pel carrer prometent-los carreres d'èxit a les passarel·les. Ara, les autoritats investiguen si en realitat era una peça clau de la trama Epstein, encarregat de captar noies, algunes d'elles menors d'edat, per al milionari. En els documents trobats, el nom de Daniel Siad apareix esmentat en més de 1.000 arxius, revelant que mantenia un contacte regular amb Epstein, intercanviant missatges sobre l'edat i l'aparença d'aquestes joves a canvi de diners.
El 2 de juny de 2009, el captador va escriure: "Acabo de trobar-ne una d'increïble. Té 20 anys, però sembla més jove; és de Letònia", i adjunta set fotos. Del 2014, també es poden llegir altres missatges entre tots dos: "En aquest negoci em sento com un pescador. De vegades pesco ràpidament, de vegades no hi ha peixos", en relació amb les dones que estava captant.
Els documents trobats també mostren una estreta relació entre Siad i Jean-Luc Brunel, exdirectiu de l'agència Karin Models i MC2 Model Management, aquesta última fundada amb finançament de Jeffrey Epstein. En els missatges publicats pel Departament de Justícia dels Estats Units, Brunel assenyala Daniel Siad com a reclutador de nenes i dones per a Epstein. A més, l'executiu va ser acusat d'agressió sexual per Virginia Giuffre, una de les víctimes d'Epstein més conegudes per la seva denúncia contra el príncep Andreu d'Anglaterra, avui ja expríncep. Un assenyalament que el va portar a la detenció el 2022. Tanmateix, Brunel amb prou feines va poder declarar, ja que es va penjar sota custòdia policial.
Més enllà dels missatges, en els documents revisats per diversos mitjans francesos, es troben pagaments regulars d'Epstein a Daniel Siad, alguns d'ells per valor de diversos milers d'euros, com una transferència bancària el 2018, en la qual el milionari va transferir al reclutador 25.000 dòlars. Després que el seu nom inundés les xarxes socials a França, Siad va publicar un vídeo a X afirmant "no tenir res" a retreure's i negant ser un "proxeneta".
La primera denúncia
La primera denunciant hauria estat agredida sexualment el 1990 per Siad, a qui va conèixer a Suècia en un context laboral. Sota la promesa d'una carrera d'èxit com a model, Siad la va portar a Mònaco per suposadament fer una sessió de fotos i posteriorment viatjar a Canes, on la va agredir sexualment en una sala de billar d'una casa. Després d'aquesta primera agressió, tots dos van viatjar a París, on li va presentar Gérald Marie, exdirector de la prestigiosa agència de models Elite, que també va abusar d'ella a les oficines de l'agència. La jove va denunciar Marie el 2020, tanmateix, el cas va ser arxivat en haver prescrit els fets. En el cas de Siad, la dona no el va poder denunciar en no conèixer la seva veritable identitat fins avui.
"La Sra. Karlsson demana a la fiscalia de París que admeti la seva denúncia perquè s'obri una investigació sobre les acusacions de violació i tràfic de persones, amb la finalitat d'analitzar el modus operandi de Daniel Siad, determinar si aquests actes es van repetir, esclarir els seus mètodes i, si cal, identificar les possibles víctimes de delictes que encara no han prescrit", va declarar a l'agència AFP l'advocada de la víctima, Anne-Claire Lejeune.
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