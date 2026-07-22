Una vaca entra en un bar de Ribes de Freser i sorprèn els clients
Les càmeres de seguretat van enregistrar el moment en què el boví accedeix al local
Redacció
Una vaca va entrar dilluns al matí en un bar de Ribes de Freser i va sorprendre els clients que es trobaven a l’interior de l’establiment. L’animal hi va romandre menys de vint segons i en va sortir per la mateixa porta sense causar danys ni ferits.
Els fets van tenir lloc cap a tres quarts de nou del matí al Bar Gusi, situat al carrer de la Pedrera, a l’entrada del municipi venint des de Campdevànol. Les càmeres de seguretat del local van enregistrar el moment en què la vaca accedeix al bar i avança cap al fons de l’establiment.
Tal com es pot veure en els vídeos que ha difòs l'establiment a les xarxes socials, el boví es dirigeix cap a una zona on hi havia una parella de gent gran. Un dels treballadors del bar aconsegueix fer girar l’animal, que recula i torna a sortir per la porta principal.
En aquell moment hi havia una quinzena de persones a l’interior del local, a més de diversos clients a la terrassa. L’episodi va quedar en un ensurt i no es van registrar danys personals ni materials. Segons ha publicat EL 9 NOU, la vaca pertanyia a l’explotació ramadera de la Torre i s’hauria separat d’un grup d’animals que passava habitualment per davant de l’establiment.
El propietari del bar, David Torrecillas, va explicar al mitjà que no és estrany veure passar bestiar per aquella zona, ja que els animals es desplacen entre els camps de Campelles i l’explotació, situada a prop del pavelló de Ribes de Freser. En aquesta ocasió, però, una de les vaques es va «despenjar» del grup i es va dirigir directament cap al local. El pastor que conduïa el ramat també va entrar al bar darrere de l’animal. «Gràcies a Déu, la vaca no va fer mal a ningú», va assenyalar Torrecillas en declaracions recollides per EL 9 NOU.
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Via: Diari de Girona
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