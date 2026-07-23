Vuit ferits, dos dels quals greus, per una deflagració de gas als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona
Els afectats, tots homes, han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic
ACN
Vuit persones han resultat ferides per una deflagració de gas que hi ha hagut als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona, segons el balanç definitiu ofert pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres, lleus. Els vuit afectats són homes. Els dos greus i dos dels menys greus han anat a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que l'altre menys greu i els tres lleus han anat a l'Hospital Clínic. El SEM ha activat vuit ambulàncies per aquest servei. El succés ha tingut lloc en el marc d'unes obres d'accessibilitat a l'estació, i sembla que l'origen de la fuita que ha provocat la deflagració es trobaria en una canonada.
Nou dotacions dels Bombers de Barcelona treballen des de tres quarts d'onze de la nit en l'incendi posterior a la deflagració, juntament amb efectius de la companyia subministradora de gas, per controlar la incidència, segons han explicat fonts de l'Ajuntament de Barcelona. Com a mesura preventiva, s'ha tallat el trànsit i s'ha assegurat la zona.
La mateixa font indica que la fuita ha començat a tres quarts de tres de la tarda entorn de l'estació de Metro L5 de Sants, després que una canonada hagi resultat afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Posteriorment, mentre es duien a terme les tasques de reparació de la conducció, hi ha hagut la deflagració a la zona afectada, poc després de tres quarts d'onze de la nit.
Clara Latorre, cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, ha explicat des del lloc dels fets que la feina del cos consisteix a contenir la flama mentre la companyia del gas i els encarregats de l'obra fan les tasques pertinents per poder parar la fuita.
En aquest sentit, ha explicat que el flux de gas "no pararà" fins que es pugui controlar l'escapament i ha subratllat que aquesta operació és "complexa" perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. "No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi tallar el flux de gas, no podrem apagar la flama", ha reiterat.
Latorre també ha explicat que no ha calgut fer cap actuació de desallotjament o confinament de veïns perquè la flama "està controlada" però si ha fet una crida perquè es quedin a casa mentre actuen els serveis d'emergència.
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