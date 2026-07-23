Investigació oberta
L’ajudant de la terapeuta dels Andic vol ser testimoni protegit
Està previst que la jutge citi a declarar la nova testimoni, que ha fet aflorar més contradiccions en el relat del Jonathan
Marta Català
La col·laboradora britànica de Julia Lüderwaldt, terapeuta de la família del fundador de Mango, Isak Andic, ha sol·licitat ser "testimoni protegit" en la investigació oberta contra el primogènit del magnat de la moda, Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi del seu pare, mort el 14 de desembre del 2024 després de caure per un barranc a la muntanya de Montserrat, segons fonts pròximes a la investigació consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7.
L’estatut de testimoni protegit permet ocultar en el procediment judicial el nom, el domicili, la professió o altres dades identificatives de la persona, així com utilitzar un número o una clau en lloc de la seva identitat, evitar que sigui vista o reconeguda durant les actuacions judicials i impedir que sigui fotografiada o gravada. És la jutge la que ara ha d’atorgar aquesta condició.
La nova testimoni, que s’ha convertit en una peça clau de les indagacions i compromet la posició de l’acusat, va sol·licitar acollir-se a aquesta condició el primer dia que va declarar davant els Mossos d’Esquadra, el 29 de juny passat. En aquell moment no se li va concedir, tot i que fonts pròximes al cas expliquen que ara podria reconèixer-se-li aquest estatus. Durant aquella compareixença policial, la dona va declarar que "no podia dormir a les nits", que sentia "por" i que, per aquest motiu, buscava la màxima privacitat.
La seva declaració del 29 de juny a la comissaria de Martorell es va produir tot just un dia abans que Julia Lüderwaldt comparegués davant de la jutge de Martorell, Raquel Nieto, instructora de la causa. Durant aquell interrogatori, la terapeuta dels Andic es va referir a la seva col·laboradora com la persona encarregada de buscar llocs on poguessin passejar els pacients durant la teràpia.
"Al caire del precipici"
La nova testimoni va concretar davant els Mossos l’abast de la seva tasca i va explicar que Julia li havia demanat que rastregés rutes perquè Jonathan Andic se situés en "situacions extremes", "al caire del precipici", com si el "fossin a tirar". En aquest sentit, va afirmar que va buscar el sender de Montserrat, a Collbató, perquè l’investigat realitzés allà part d’una teràpia que, en ocasions, busca que la persona que acudeix a consulta confronti els seus conflictes i problemes. Segons la seva declaració, la dona va acudir dues vegades a aquest camí amb el primogènit del fundador de Mango abans de la caiguda mortal.
La defensa del fill d’Isak Andic sosté, sobre això, que "tota informació processalment no contrastada s’ha de rebre des de la prudència i, sobretot, des de l’assossec interpretatiu". Segons els advocats, la "teràpia incloïa passejos, tot i que aquests han sigut adjectivats amb connotacions que Jonathan Andic ni coneixia ni comparteix".
La justificació
.La nova testimoni compromet la posició de Jonathan Andic i ha fet aflorar noves contradiccions en el seu testimoni. L’acusat, que va declarar dues vegades davant els Mossos abans de ser detingut i interrogat per la jutge, havia admès davant els agents que havia acudit anteriorment al sender de Montserrat, suposadament unes setmanes abans, tot i que després es va comprovar que havia estat a la zona els dies previs a la caiguda mortal del seu pare.
L’investigat, no obstant, no va explicar que havia estat al lloc dels fets acompanyat per la col·laboradora de la terapeuta. La seva defensa afirma que no ho va fer perquè els agents no li van preguntar si havia anat amb algú, sinó únicament quantes vegades havia estat en aquest lloc. A més, l’acusat va explicar que havia conegut el lloc per persones pròximes: mai va esmentar que el sender fos part de la teràpia.
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