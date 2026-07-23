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Presó per al jove de 18 anys acusat de matar una veïna de 75 anys a Soses

Està acusat d'un delicte d'homicidi

Troben una dona morta de manera violenta en un camp de blat de moro a Soses

Troben una dona morta de manera violenta en un camp de blat de moro a Soses

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Germán González

Barcelona

La plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Lleida ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 18 anys detingut dilluns per la mort de Dolors Agustí, una dona de 75 anys a Soses (Segrià). Després de passar tres dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, el sospitós ha comparegut aquest dijous davant del jutjat.

Està acusat d'un delicte d'homicidi i és el principal sospitós d'haver matat una veïna del poble que dissabte passat va sortir a passejar amb el gos i ja no va tornar. Precisament, la tornada de l'animal va ser l'únic que va alertar els seus familiars, que van sortir a buscar-la juntament amb veïns del poble.

El cos va ser trobat cap a les nou del vespre en un camp de blat de moro al costat de la carretera LP-7041, just a la rotonda d'entrada al municipi de Soses, venint d'Aitona. Es tracta d'una zona de conreu on s'accedeix per un camí asfaltat i freqüentada pels veïns perquè és un espai on sortir a caminar, passejar i fer esport a escassos minuts del poble.

El cadàver presentava ferides amb sang al coll. Presumptament hauria mort després de rebre nombrosos cops causats per un objecte contundent.

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Després d'investigar durant dos dies, els Mossos van detenir el sospitós. Es tracta d'un jove que havia treballat fins feia pocs dies en una empresa de fruita de la zona fins que va ser acomiadat. La mort de la veïna va provocar una gran commoció a la localitat de Soses i l'Ajuntament va decretar tres dies de dol oficial i un minut de silenci.

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