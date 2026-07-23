S'apaga la flama de la fuita de gas de la plaça de Sants després de més de dotze hores cremant
L'escapament està "totalment neutralitzat" i ara cal una grua de gran tonatge per extreure la màquina perforadora
ACN
La flama provocada per la fuita de gas a la plaça de Sants de Barcelona s'ha apagat després de més de dotze hores cremant. La deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins aquest dijous al migdia. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels Bombers de Barcelona, la fuita ja està "totalment neutralitzada" i no hi ha flama ni risc d'explosivitat del gas. Ara, però, cal moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació "inestable" i cal retirar-la. Per extreure la màquina cal una grua de gran tonatge que s'espera que arribi aquesta tarda o nit. "L'emergència de gas estaria finalitzada i restem a l'espera de l'extracció de la màquina", ha conclòs.
(La notícia s'actualitza amb les declaracions fetes per Bombers i representants de l'Ajuntament i Infraestructures en relació als treballs necessaris per restablir la normalitat)
Els Bombers han treballat durant les darreres hores amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí, la flama s'ha apagat i s'ha donat l'emergència per controlada.
El cap de la Divisió d'Obra Civil i Infraestructura de la Generalitat, Carles Vaccaro, ha indicat que es va seguir el protocol d'emergències i ha assegurat que la incidència relacionada amb la deflagració és competència "exclusiva" de la companyia de gas.
El tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha celebrat que la incidència s'hagi resolt i espera que la grua permeti el restabliment de la normalitat. També ha dit que no hi ha cap raó per pensar que les obres no poden continuar i ha reiterat que un cop recuperada la normalitat hi haurà temps per analitzar les causes i conseqüències "oportunes".
Grua de gran tonatge per extreure la màquina
Vaccaro ha indicat que la grua que cal per moure la màquina i garantir la seguretat de cara a l'obertura del trànsit a la Carretera de Sants és d'unes 60 tones. "Esperem que això passi durant el dia d'avui i, per tant, es pugui restablir el trànsit per totes les vies al voltant de les obres", ha dit.
"No són màquines habituals ni gens fàcils de desplaçar immediatament, però tant des de Bombers com des del mateix Ajuntament i la mateixa empresa s'està pressionant al màxim perquè arribi, si pot ser a la tarda", ha indicat el cap d'intervenció Albert González. Des de Bombers han explicat que un cop es retiri la màquina, que està clavada un metre en el terreny, rebaixaran el nivell de seguretat i ja podran iniciar la tornada a la normalitat a tot l'àmbit de Sants.
Afectacions al comerç i cases
Ara com ara, ha indicat González, el passeig de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
També hi haurà dos blocs que queden afectats amb el gas tallat i que es restablirà com a molt tard aquesta nit. El restabliment total de la vialitat serà possible un cop s'hagi extret la mateixa màquina i la gran grua de gran tonatge desaparegui de la via pública.
Dues causes diferenciades
El cap de la Divisió d'Obra Civil i Infraestructura de la Generalitat, Carles Vaccaro, ha assenyalat que "no és un fet estrany" que en unes obres hi hagi una afectació a una canonada de gas que provoqui una fuita. Segons ha detallat, es va seguir el protocol d'emergències i es va avisar la companyia de gas, que va agafar el "comandament" per resoldre la incidència. Al cap de set hores, però, mentre es treballava en la reparació es va produir la deflagració. Des d'aquell moment, ha explicat Vaccaro, es va treballar per aïllar la zona de l'avaria i per acabar amb la flama com s'ha aconseguit. Ara, ha indicat, la prioritat és retirar la màquina.
Preguntat per l'incident, Vaccaro ha volgut deixar clar que hi ha dues causes diferents que cal investigar. Una és la inicial, que ha provocat la fuita de gas en una canonada arran de les obres i, l'altra, la que ha provocat la deflagració. La segona, ha dit, correspon a la companyia de gas, Nedgia, que és qui estava executant la reparació i, per tant, és competència "exclusiva" de la companyia. Tot plegat, ha dit, s'està investigant i s'espera parlar amb les persones que hi havia a la zona i els operaris ferits per aclarir els fets. L'incident va provocar vuit ferits, dos dels quals greus, però tots ells evolucionen positivament, segons ha indicat el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle.
Pel que fa a aquesta incidència i als esvorancs produïts a Montcada i Reixac i al Putxet, Vaccaro ha assenyalat que "no tenen absolutament res a veure" i la naturalesa és diferent. "Hem de tenir confiança que les coses es fan bé, malgrat que pot haver-hi en algun cas puntual algun error que evidentment s'ha d'investigar i s'ha de procurar que no torni a passar", ha dit preguntat pels incidents dels darrers dies.
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