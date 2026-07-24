Assalt de matinada a una botiga d'Apple a Barcelona: encasten un cotxe a l'aparador i s'enduen material tecnològic
El vehicle utilitzat ha quedat abandonat a l'entrada de l'establiment
ACN
Uns lladres han encastat un vehicle contra l'aparador de la botiga K-tuin, distribuïdor oficial d'Apple, del carrer de Muntaner de Barcelona, i s'han endut material informàtic i tecnològic abans de fugir amb un altre cotxe. Ho ha avançat 'El Caso' i ho han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets han passat poc abans de les cinc de la matinada d'aquest divendres. El vehicle utilitzat per accedir a l'establiment, un Jeep Grand Cherokee, ha quedat abandonat a l'entrada de l'establiment. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió de Barcelona dels Mossos d'Esquadra ha obert una investigació per esclarir els fets.
Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís d'un robatori amb força a les cinc de la matinada. Fins al punt s'hi han desplaçat diverses unitats del cos, però quan els agents hi han arribat, els lladres ja havien fugit.
Segons 'El Caso' haurien estat els veïns de la zona els que haurien alertat la policia després de sentir l'impacte que ha causat el vehicle en encastar-se contra l'establiment.
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