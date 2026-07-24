Successos
Un treballador de 54 anys mor en un accident laboral a les obres del Camp Nou
L'home ha patit un fort cop al cap mentre realitzava tasques en la remodelació de l'estadi del FC Barcelona
Germán González
Un treballador de 54 anys de les obres del Camp Nou ha mort aquest divendres a conseqüència d’un accident laboral. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Les Corts han rebut cap a les 15.30 hores un avís sobre aquest sinistre. Les primeres investigacions remarquen que l’home hauria patit un fort cop al cap mentre treballava a les obres de remodelació de l’estadi del FC Barcelona.
Diverses patrulles policials de la comissaria de Les Corts i de la Unitat d’Investigació dels Mossos, així com ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques, han acudit al lloc de l’accident, però no han pogut fer res per salvar la vida de l’operari.
Els Mossos d’Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments establerts per als casos d’accident laboral.
Es tracta del primer accident laboral mortal a les obres de l’estadi del FC Barcelona des que van començar l’1 de juny de 2023. En aquests més de tres anys s’hi han viscut algunes situacions conflictives, com una baralla, a més de queixes veïnals i dels mateixos treballadors. La majoria dels empleats són d’origen romanès i albanès, i es treballa cada dia per tenir enllestit com més aviat millor el nou Camp Nou.
De moment, s’ha completat la tercera graderia i ara es comença a treballar en la coberta de l’estadi, que hauria d’estar enllestida a finals d’aquest any.
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