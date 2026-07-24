Successos
Presó per al segon detingut per la mort d’un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona
El jutjat investiga aquest crim com un homicidi
Detingut el «presumpte sicari» de l’assassinat d’un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona
Germán González
El magistrat titular de la secció de Violència contra la Infància i Adolescència (VIA) del tribunal d’instància de Barcelona, ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per al segon detingut per la mort violenta d’un menor de 15 anys al parc de la Pegaso de Barcelona. La causa està oberta per un delicte d’homicidi.
El sospitós, de 21 anys, va ser detingut dimarts i ha passat aquest divendres a disposició judicial. Es tractaria del «presumpte sicari» que va prémer el gallet contra la víctima, segons va afirmar al Parlament la consellera d’Interior, Núria Parlon. El crim va tenir lloc dijous passat 2 de juliol, cap a dos quarts de deu de la nit, quan mitja dotzena de membres d’una banda juvenil es van enfrontar a d’altres, entre els quals hi havia la víctima, al barri de la Sagrera.
La baralla va acabar a trets i amb el menor d’edat mort per trets d’arma de foc. Després els sospitosos van escapar per l’avinguda Meridiana. Els Mossos van iniciar una investigació i el 4 de juliol en van detenir un a casa seva, situada molt a prop del parc.
Els investigadors busquen diversos implicats més, ja que diversos testimonis dels fets van explicar haver vist tres o quatre assaltants que anaven amb la cara tapada. La policia creu que es tractaria d’una revenja entre bandes juvenils violentes, per la qual cosa han centrat les seves indagacions en aquest tipus de grups.
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