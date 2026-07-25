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El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
Fonts coneixedores del cas apunten que algú hauria intentat intoxicar l'ampolla d'aigua de la víctima amb clor
La treballadora va haver de ser traslladada a l'Hospital Fátima i, un cop donada d'alta, va presentar denúncia a la Policia Nacional
Marta Fontán / Víctor P. Currás
Una escala de pel·lícula, però no precisament infantil ni de fantasia. Una treballadora del creuer Disney Dream, atracat aquest divendres 24 de juliol a Vigo, ha denunciat un presumpte cas d'enverinament del qual responsabilitza una companya de feina.
La presumpta víctima, de nacionalitat argentina, va començar a trobar-se malament i va ser atesa pels serveis mèdics del mateix vaixell, que van decidir traslladar-la a l'Hospital Fátima un cop el creuer va atracar al port de Vigo. Allà va denunciar que algú havia abocat algun tipus de substància a la seva beguda, una ampolla d'aigua, que, segons fonts coneixedores del cas, podria ser clor.
Al centre hospitalari va assenyalar una altra tripulant com a presumpta responsable dels fets. Les dues dones són de nacionalitat argentina i treballen com a fotògrafes al vaixell de la coneguda companyia d'entreteniment. Després de rebre l'alta mèdica, la víctima es va dirigir a la comissaria de la Policia Nacional per presentar denúncia. Paral·lelament, després de rebre l'avís, agents de la Guàrdia Civil van pujar al vaixell per iniciar les investigacions i obrir diligències. Tot plegat es basa, de moment, en el relat aportat per la denunciant, que està sent analitzat per les autoritats competents.
Segons les fonts consultades, la Benemèrita no ha practicat cap detenció. Tot i això, encara es desconeix quin cos policial assumirà finalment la investigació, si la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, atès que la víctima va formalitzar la denúncia presencialment. El vaixell tenia prevista la sortida a les 18 hores des del Moll de Transatlàntics. La Policia Científica també durà a terme gestions per confirmar la composició del líquid que hi havia a l'ampolla d'aigua.
No és la primera vegada que una escala d'aquesta naviliera acaba amb una incidència, tot i que mai d'aquesta magnitud. El passat 8 d'agost, un helicòpter va haver d'evacuar una passatgera de 79 anys del Disney Fantasy quan el vaixell ja navegava a l'altura de Porta do Sol. La dona va ser traslladada al Complex Hospitalari Universitari de la Corunya, precisament la ciutat on el creuer havia de fer la següent escala i on va atracar de matinada.
Tarifes de més de 2.600 euros per persona
El reconeixible vaixell, d'estètica retro i amb dues xemeneies on llueix la icònica silueta de Mickey Mouse, va arribar a Vigo en el marc d'un viatge de posicionament de set nits entre Barcelona i Southampton, amb Cartagena, Màlaga, Vigo i la Corunya com a escales intermèdies i preus a partir de 2.636 euros per persona.
Consignat per Incargo Galicia, el Disney Dream va arribar amb 3.826 passatgers, majoritàriament nord-americans i britànics, atesos per 1.439 tripulants. La seva pròxima escala serà a la Corunya, fet que podria facilitar la investigació del cas.
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