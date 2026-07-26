Mor un noi de 25 anys ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa
Cinc persones han perdut la vida en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny
ACN
Un noi de 25 anys ha mort ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa aquest diumenge. Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 14.20 hores, i expliquen a l'ACN que dos joves s'han llançat al riu, però que només un n'ha pogut sortir amb vida. Els Bombers de la Generalitat han localitzat el cos a dos quarts de cinc de la tarda, a la zona del Congost del Mu. L'any passat, el 21 de juliol, dos joves van morir també ofegats prop del mateix punt, també a Camarasa, i els serveis d'emergències van localitzar els cadàvers el matí següent. Amb la víctima d'aquest diumenge, són cinc les persones mortes ofegades en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny, segons Protecció Civil.
Després que un testimoni alertés que dues persones havien saltat a l’aigua des de les roques i que un d’ells havia estat arrossegat per l’aigua, els bombers han activat un ampli dispositiu amb un helicòpter de la unitat de Mitjans Aeris amb efectius del GRAE (Grup d’Actuacions Especials) de la Seu d’Urgell, el metge del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) i 11 dotacions terrestres dels parcs de Mollerussa, Balaguer, Tàrrega, Almacelles i de la regió d’Emergències de Lleida que també ha activat la unitat de comandament mitjana per coordinar el dispositiu.
Per facilitar les tasques de recerca dels efectius, s’ha demanat al responsable de la Central Hidroelèctrica de Camarasa que paressin turbines per poder baixar el cabal de l’aigua. Aquest fet, ha fet possible que a les 16.30 hores efectius dels bombers hagin localitzat el cos, enredat amb unes branques, a la llera del riu, uns 50 metres avall del darrer punt d’albirament. Se l’ha tret de l’aigua i se li han practicat les maniobres de reanimació, sense èxit.
- Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa
- Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic