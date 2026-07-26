Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta ruixatsIncendi ArtésMediaMarktTerapeuta AndicJosep VallverdúJuriol
instagramlinkedin

Alacant

Rescat 'in extremis' d'un nen que era damunt d'un aparell d'aire condicionat en un 21è

"La ràpida actuació dels agents va permetre posar el menor fora de perill", segons la policia

Rescat a Benidorm

Rescat a Benidorm / POLICÍA LOCAL BENIDORM

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

EP

ALICANTE

La Policia Local de Benidorm ha rescatat un menor que es trobava damunt d'un aparell d'aire condicionat al 21è pis d'un edifici de la localitat alacantina. Arran dels fets, el pare del nen ha estat detingut.

Segons ha informat aquest cos policial, els agents es van desplaçar fins a l'edifici després de rebre l'avís que un nen es trobava en una situació "d'extrem perill" a l'exterior d'un habitatge situat a la planta 21.

Quan van arribar al domicili, van comprovar que el menor era damunt de l'aparell d'aire condicionat i el van poder rescatar.

Notícies relacionades

Fonts policials han destacat que "la ràpida actuació dels agents va permetre posar el menor fora de perill" i han informat que el progenitor va ser detingut en relació amb aquests fets.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
  2. El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
  3. Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
  4. Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
  5. Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
  6. Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa
  7. L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
  8. Claus sobre la 'teràpia de confrontació': res a veure amb les tècniques de la terapeuta dels Andic

Rescat 'in extremis' d'un nen que era damunt d'un aparell d'aire condicionat en un 21è

Rescat 'in extremis' d'un nen que era damunt d'un aparell d'aire condicionat en un 21è

Allau de relleus al capdavant de les farmacèutiques: 14 de les 20 companyies més grans han canviat el seu primer executiu en els últims tres anys

Allau de relleus al capdavant de les farmacèutiques: 14 de les 20 companyies més grans han canviat el seu primer executiu en els últims tres anys

Festa dels Elois a Berga 2026

Dos ferits en la col·lisió de dos vehicles a Gironella

Dos ferits en la col·lisió de dos vehicles a Gironella

El fum dels incendis agreuja les migranyes i augmenta les visites a urgències per tota mena de cefalees

El fum dels incendis agreuja les migranyes i augmenta les visites a urgències per tota mena de cefalees

El Mundial de futbol conquerit per Espanya té un altre guanyador: la vigilància social

El Mundial de futbol conquerit per Espanya té un altre guanyador: la vigilància social

Espanya es prepara per al Mundial 2030: ¿normalitzarà la videovigilància tecnològica als carrers?

Espanya es prepara per al Mundial 2030: ¿normalitzarà la videovigilància tecnològica als carrers?

El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys

El massatgista de la Bisbal ingressa a la presó per agredir sexualment una adolescent de 15 anys
Tracking Pixel Contents