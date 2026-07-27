Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendis ÀvilaTorre LluviàCúpula de calorCas AndicEnquestes electoralsMaria del Mar Bonet
instagramlinkedin

Denuncien una agressió trànsfoba de matinada a l'Escala

Fem Sororitat afirma que dos joves van perseguir i insultar dues persones i que una d’elles va ser agredida; l’Ajuntament condemna els fets, tot i que no constaria cap denúncia formal

La platja de Riells de l'Escala, en una imatge d'arxiu

La platja de Riells de l'Escala, en una imatge d'arxiu / Basili Gironès

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eva Batlle

L'Escala

El col·lectiu feminista Fem Sororitat de l’Escala ha denunciat públicament una agressió trànsfoba ocorreguda la matinada del passat divendres al municipi. Segons l’entitat, dues persones tornaven a casa després de passar pels espais d’oci quan un grup les van increpar, perseguir i insultar.

Fem Sororitat assegura que l’incident va acabar amb una agressió física contra una de les persones i que va ser necessari alertar els Mossos d’Esquadra perquè intervinguessin. El col·lectiu considera que els fets poden constituir un delicte d’odi.

Malgrat la denúncia pública de l’entitat, fonts municipals asseguren que no constaria cap denúncia formal presentada pels fets. Tampoc no ha transcendit que hi hagi persones identificades o detingudes en relació amb el cas.

Els Mossos confirmen que encara no s'ha presentat la denúncia, però l'afectada va comunicar que segurament ho faria a Barcelona, fet que no s'ha materialitzat de moment.

L’Ajuntament de l’Escala ha expressat aquest dilluns la seva “més ferma condemna” davant l’agressió i ha traslladat el seu suport a la persona afectada i a la seva família. El consistori afirma que s’hi va posar en contacte des del primer moment per oferir-los ajuda i posar-se a la seva disposició.

Els serveis municipals implicats s’han reunit precisament aquest dilluns al matí per valorar la situació i coordinar les actuacions necessàries amb els organismes competents. La tècnica municipal d’Igualtat també ha contactat amb la família per oferir-li acompanyament i recursos especialitzats.

Fem Sororitat reclama al govern municipal que activi els protocols pertinents i adopti mesures de prevenció i actuació contra les agressions motivades per l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere.

Notícies relacionades

L’Ajuntament ha reafirmat el seu compromís amb la lluita contra la LGTBI-fòbia i ha anunciat que continuarà desplegant les actuacions previstes en el Pla d’Igualtat municipal. “A l’Escala no hi ha lloc per a la transfòbia ni per a cap altra forma de discriminació”, conclou el comunicat.

Subscriu-te per seguir llegint

Via: Diari de Girona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
  2. Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
  3. Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
  4. L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
  5. La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
  6. Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
  7. Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
  8. Necrològiques del 26 de juliol de 2026

Castellbell i el Vilar proposa escoltar música sota la llum de la lluna amb vistes a Montserrat

Castellbell i el Vilar proposa escoltar música sota la llum de la lluna amb vistes a Montserrat

El xef manresà Jordi Cruz sobre la paternitat: “Cal tenir fills encara que no t'agradi"

El xef manresà Jordi Cruz sobre la paternitat: “Cal tenir fills encara que no t'agradi"

Barcelona asfaltarà un tram de la Meridiana durant la primera meitat d’agost: mapa, dates i afectacions al trànsit

Barcelona asfaltarà un tram de la Meridiana durant la primera meitat d’agost: mapa, dates i afectacions al trànsit

El PSC i els Comuns defensen combatre l’auge d’Aliança Catalana amb més i millors polítiques públiques

El PSC i els Comuns defensen combatre l’auge d’Aliança Catalana amb més i millors polítiques públiques

Brussel·les mobilitza sis avions, 41 vehicles i 131 efectius a Espanya per ajudar en l'extinció dels incendis

Brussel·les mobilitza sis avions, 41 vehicles i 131 efectius a Espanya per ajudar en l'extinció dels incendis

Ferit d'un tret un home mentre era a casa seva a Terrassa

Ferit d'un tret un home mentre era a casa seva a Terrassa

L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa

L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa

El Govern apropa l'eclipsi a la gent gran amb tallers i activitats als centres residencials

El Govern apropa l'eclipsi a la gent gran amb tallers i activitats als centres residencials
Tracking Pixel Contents