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Desallotgen la parada de metro de Glòries i tanquen la del Clot per un incendi a la catenària

Les línies 1 i 2 es veuen afectades per la presència de fum

Fum entorn de la parada de Metro de Glòries

Fum entorn de la parada de Metro de Glòries / ACN

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ACN

Barcelona

Un incendi al recobriment de la catenària de la Línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries afecta la circulació d'aquesta línia i de la Línia 2. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'ha tancat l'estació del Clot on conflueixen les dues línies i els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas, i la Línia 1 no funciona entre les estacions d'Universitat i la Sagrera, just el tram més cèntric del recorregut.

TMB ha posat autobusos alternatius per cobrir el tram afectat. Els Bombers de Barcelona ja treballen a la zona i el SEM hi ha enviat vuit ambulàncies, que han atès alguna persona afectada pel fum.

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