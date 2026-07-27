Desallotgen la parada de metro de Glòries i tanquen la del Clot per un incendi a la catenària
Les línies 1 i 2 es veuen afectades per la presència de fum
ACN
Un incendi al recobriment de la catenària de la Línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries afecta la circulació d'aquesta línia i de la Línia 2. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'ha tancat l'estació del Clot on conflueixen les dues línies i els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas, i la Línia 1 no funciona entre les estacions d'Universitat i la Sagrera, just el tram més cèntric del recorregut.
TMB ha posat autobusos alternatius per cobrir el tram afectat. Els Bombers de Barcelona ja treballen a la zona i el SEM hi ha enviat vuit ambulàncies, que han atès alguna persona afectada pel fum.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 102 trucades de ciutadans alertant de l'incendi i Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla FerroCat.
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