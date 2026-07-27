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Ferit d'un tret un home mentre era a casa seva a Terrassa

La seva vida no corre perill i els Mossos han obert una investigació per detenir l'agressor

Lluminosos i part posterior i lateral d’un vehicle policial dels Mossos d’Esquadra

Lluminosos i part posterior i lateral d’un vehicle policial dels Mossos d’Esquadra / Albert Segura

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ACN

Terrassa

Un home va quedar ferit diumenge a la nit a casa seva, a Terrassa, quan va rebre un impacte de bala, segons ha avançat el Diari de Terrassa i han confirmat els Mossos a l'ACN. Els fets es van produir a les 23.00 hores al carrer Sant Damià, al barri de Ca n'Anglada, quan, per causes que es desconeixen, l'home va ser ferit mentre es trobava a l'interior del seu domicili.

Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, a la vegada que identificar, localitzar i detenir l'autor del tret. La víctima, per la seva banda va ser traslladada a un hospital i la seva vida no corre perill.

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