Ferit d'un tret un home mentre era a casa seva a Terrassa
La seva vida no corre perill i els Mossos han obert una investigació per detenir l'agressor
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ACN
Terrassa
Un home va quedar ferit diumenge a la nit a casa seva, a Terrassa, quan va rebre un impacte de bala, segons ha avançat el Diari de Terrassa i han confirmat els Mossos a l'ACN. Els fets es van produir a les 23.00 hores al carrer Sant Damià, al barri de Ca n'Anglada, quan, per causes que es desconeixen, l'home va ser ferit mentre es trobava a l'interior del seu domicili.
Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets, a la vegada que identificar, localitzar i detenir l'autor del tret. La víctima, per la seva banda va ser traslladada a un hospital i la seva vida no corre perill.
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