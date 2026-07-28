137 atesos
Així es va viure des de dins l’incendi de la línia 1 del metro de Barcelona
La circulació de la línia 1 del metro de Barcelona es va restablir aquest dimarts després del foc declarat a l’estació El Clot
Judit Bertran
El que semblava un dia normal tant per als usuaris freqüents de la línia 1 del metro com per als puntuals i turistes que utilitzen el cèntric recorregut de Barcelona va acabar resultant en una tarda de desesperació, descontrol i terror. Un foc declarat al recobriment de la catenària de l’estació el Clot va obligar a parar a un comboi que estava circulant a uns escassos 50 metres del foc i, amb les portes tancades i la forta presència de fum, es va desencadenar la desesperació del centenar de passatgers que es trobaven a l’interior.
Fum per tot arreu, sense informació i atrapats. Segons explica una afectada, va estar atrapada a l’interior del vagó uns 25 minuts fins que els mateixos passatgers van poder forçar la porta i obrir-la manualment. Finalment va poder sortir a peu pels túnels, però va haver de ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ja que es trobava força marejada per la inhalació continuada de fum. A més, explica, hi va haver diversos afectats que van acabar vomitant.
A l’altre costat, alguns taxistes van haver de desplaçar ferits que estaven sent atesos als CUAP i que finalment van ser derivats a Urgències. És el cas de l’Edu Cristóbal, taxista de Barcelona, que va recollir una noia estrangera «probablement de l’est» amb els ulls plorosos pel fum inhalat. «Va estar atrapada durant mitja hora al túnel i, quan va poder sortir, es va treure del mig i se’n va anar al CAP. No obstant, allà li van dir que no tenien prou maquinària per tractar-la i la vaig haver de portar a l’hospital», explica a aquest diari.
137 atesos
Un total de 137 persones van ser ateses per inhalació de fum, 131 de les quals en estat lleu i 6 en estat menys greu. Sis han sigut traslladades a l’Hospital de Sant Pau, cinc a l’Hospital Sagrat Cor, quatre a l’Hospital del Mar, sis al CUAP Sant Martí, sis al CUAP Sant Martí, sis al CUAP Cotxeres i sis al CUAP Pere Camps. Cap d’ells va ser un cas de gravetat i només alguns van rebre atenció amb mascaretes d’oxigen, mentre que d’altres van poder tornar a casa. No obstant, l’ensurt que es porten a casa no és calculable.
La circulació de l’L1 es va tallar entre Universitat i la Sagrera i a l’L2 es va suprimir la parada al Clot. Aquest dimarts al matí s’ha pogut restablir la circulació, tot i que diversos usuaris asseguren a aquest diari que l’olor de cremat continua present en les dues línies. Per garantir la feina dels equips d’emergències, també es va tallar l’avinguda Meridiana a l’altura del carrer Mallorca fins a la plaça de Glòries, afectant les línies d’autobús H-12, V23, V25, X1, 62 i 192.
Aquest incident va passar el mateix dia en què la consellera de Territori, Sílvia Paneque, entengués la preocupació de l’opinió pública davant els incidents en les infraestructures ferroviàries de les últimes setmanes en una entrevista amb 3Cat. Dos forats, un al Putxet de Barcelona per les obres de l’L9 i un altre a Montcada i Reixach pel soterrament de Rodalies, i una deflagració de gas que va acabar en una forta flamarada a l’estació de Plaça de Sants són incidents que els veïns tenen al cap cada vegada que es disposen a utilitzar el transport públic. «No cau el país», va assegurar la consellera, que va assegurar que l’única resposta a la desconfiança era la «millora continuada».
Via: El Periódico
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