Detenen un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat
Una altra persona va resultar ferida i traslladada a un centre sanitari
ACN
Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat. Al voltant de les 23.00 hores d'aquest dilluns, els Mossos van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Al lloc s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
En arribar, els agents van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un home de 35 anys per la seva presumpta relació amb els fets. Un altre home també va resultar ferit i traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir-ne les causes.
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