Els Mossos alerten de trucades que es fan passar per companyies de la llum i el gas
Els ciberdelinqüents suplanten comercialitzadores energètiques i busquen que acceptis canvis de contracte o descomptes falsos que no has sol·licitat
Amb trucades que es fan passar per companyies energètiques com Endesa, Naturgy o Factor Energia és com poden arribar a cancel·lar el contracte vigent del client i activar un nou servei a una altra companyia de forma fraudulenta. Aquestes activitats són les que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va detectar al març, i aquest mes s'ha detectat una altra campanya, que els Mossos han alertat a través de les xarxes socials.
Això ho aconsegueixen fent-se passar per suposats gestors de les comercialitzadores i contacten afirmant que cal actualitzar la tarifa o aplicar un descompte en la factura de la llum o del gas. Per a fer-ho més creïble, mencionen dades personals, com ara el DNI o l'adreça de l'usuari mentre asseguren que tot continuarà essent gestionat per la mateixa companyia.
Per acabar la suposada actualització o descompte, els ciberdelinqüents demanen a l'usuari que els faciliti certs codis que els hauran arribat per correu electrònic o missatge de text. Però realment això els dona la capacitat per a validar un nou contracte amb una altra comercialitzadora i efectuar modificacions contractuals sense que l’interlocutor en sigui plenament conscient.
El punt en el qual l'usuari s'adona de l'estafa és quan li arriba la notificació de la baixa del seu contracte original i l'alta amb la nova companyia. Per a evitar que ho reverteixi, hi tornen a contactar fent-se passar altra vegada per la companyia energètica i el pressionen amb suposades penalitzacions per cancel·lació anticipada i permanències.
Algunes companyies energètiques ja han pres mesures per evitar aquest i altres tipus de fraus. Per exemple, Endesa, víctima d'una important filtració de dades, va posar a disposició dels seus clients l’eina “Comprueba quién te ha llamado”, un cercador per verificar en pocs segons si el número de la trucada és un telèfon oficial i està autoritzat per la pròpia comercialitzadora.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recorda la importància de desconfiar de trucades amb to d’urgència, que demanen actuar immediatament o que prometen descomptes i bonificacions. I, abans d'acceptar cap oferta o benefici, recomana contactar pels canals oficials de la companyia per a verificar-ne l'autenticitat.
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