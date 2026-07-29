Un home assassina la parella davant dels seus dos fills a Barcelona
Es tracta del primer feminicidi a la ciutat aquest 2026, que s'afegeix a dos casos anteriors a Catalunya
Germán González
Nou crim masclista a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra busquen un home per presumptament matar la seva parella al carrer d’Andrade, al Districte de Sant Martí de Barcelona. Els agents van rebre un avís per l’agressió cap a les 19.47 hores i van acudir al domicili de la víctima.
Diverses patrulles es van desplaçar a l’habitatge i van localitzar la dona ferida de gravetat. També s’hi van desplaçar diverses ambulàncies, que van atendre la víctima però no van poder fer res per salvar-li la vida. Fonts policials van explicar a aquest diari que la víctima hauria patit una agressió amb arma blanca i que els seus fills serien a l’habitatge quan es va produir l’atac.
Després de cometre el crim, el sospitós, d’origen sud-americà, va escapar amb cotxe, tot i que els agents sospiten que després el va deixar i va continuar la fugida a peu. Els Mossos van establir un dispositiu per atrapar-lo. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana ha iniciat indagacions per saber els detalls d’aquest crim, tot i que es tracta com un assassinat masclista.
Casos anteriors
Es tracta del tercer feminicidi aquest any a Catalunya, el primer que es comet a Barcelona des que va començar el 2026. A mitjan maig una dona hondurenya de 32 anys va morir apunyalada a mans de l’exparella i en ple carrer de Figueres. L’home, de 48 anys i nacionalitat espanyola, ja havia sigut condemnat altres vegades per violència masclista. Ella havia acudit al jutjat per declarar contra ell i el sospitós la va apunyalar repetidament al parc, per després rentar-se la sang de les mans en una font pública.
Al març va morir una dona a l’Hospital Verge de Cinta de Tortosa després d’estar diverses setmanes ingressada després de rebre una pallissa de la parella. Tots dos eren veïns d’aquesta localitat.
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