Va a un prostíbul, s'adorm i li roben més de 14.000 euros apropant-li el telèfon mòbil a la cara
Un client del club Borgia, als afores de Santander, acusa una prostituta, una jove dominicana, d'haver-lo estafat mentre dormia. La Fiscalia demana per a ella dos anys i mig de presó.
Luis Rendueles
Després de consumir alcohol, va pujar amb la dona a una habitació del local. Aprofitant el seu "estat de somnolència", ella li va acostar diverses vegades el telèfon mòbil a la cara, el va desbloquejar mitjançant el reconeixement facial, va ordenar transferències a amics, pagaments per Bizum i fins i tot es va assignar un "sou" amb càrrec a les seves targetes de crèdit. Aquest és el cas d'un client que va arribar de matinada al club New Borgia, situat a la recta de Heras, a Santander. Allà va consumir alcohol i va "contractar els serveis de prostitució" que oferia una jove dominicana. Posteriorment, tots dos van pujar a una habitació de l'establiment.
El que va passar després podria constituir un delicte d'estafa, pel qual la dona serà jutjada. La Fiscalia sol·licita una condemna de dos anys i mig de presó, mentre que l'acusació particular, que representa el client del prostíbul, demana tres anys de presó. Totes dues parts exigeixen que es retornin els diners presumptament sostrets.
Reconeixement facial
Segons l'escrit de la Fiscalia, la jove va aprofitar que el client es trobava "en un greu estat de somnolència" per agafar-li el telèfon mòbil sense el seu consentiment. Tot seguit, li va posar el dispositiu davant de la cara perquè el sistema de reconeixement facial autoritzés diverses operacions amb les seves targetes bancàries.
D'aquesta manera, hauria aconseguit efectuar quatre pagaments de 879,20 euros cadascun amb càrrec a una de les targetes de crèdit de l'home. També va ordenar sis transferències des dels comptes corrents del client cap a diversos amics i familiars seus per un import total de 8.500 euros.
Per pagar el lloguer
Mentre l'home continuava adormit, la prostituta li va tornar a acostar el telèfon a la cara per autoritzar 23 pagaments per Bizum. La majoria van ser rebutjats, però finalment en va aconseguir quatre, de 500 euros cadascun. Dos d'aquests pagaments, per un total de 1.000 euros, els va destinar a pagar el lloguer del seu pis al propietari.
Més tard, "entre les set i les vuit del matí", segons la Fiscalia, l'home es va despertar "en un estat de gran confusió", però poc després es va tornar a adormir fins a les nou. Durant aquest temps, la dona hauria aprofitat per acostar-li novament el telèfon a la cara i ordenar noves operacions de traspàs de diners. En total, la presumpta estafa hauria ascendit a 14.016,80 euros en una sola matinada.
Quan va sortir del local, ja de dia, l'home va començar a adonar-se del que havia passat. Poc després va comprovar que un dels pagaments ordenats aquella nit des del seu telèfon era periòdic. La prostituta havia aconseguit que li abonés un "sou" mensual des d'un dels seus comptes corrents: havia deixat programada una transferència de 900 euros cada mes. Només va arribar a cobrar la primera.
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