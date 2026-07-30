Successos
Detingut un piròman per provocar l’incendi que va obligar a confinar 33.000 persones a l’Anoia
La policia l’acusa de dos focs provocats més a la mateixa zona.
Els Bombers activen un centre de comandament únic per la simultaneïtat d’incendis a Catalunya
Germán González
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada i Agents Rurals de la regió de Catalunya Central van detenir dilluns passat 27 de juliol un home de 58 anys com a presumpte autor de tres incendis forestals ocorreguts a Carme (Anoia). La investigació va començar després d’analitzar l’incendi més recent, que va tenir lloc el 6 de juliol i va afectar més de 450 hectàrees forestals i agrícoles, a més d’empreses i vivendes, i va requerir el confinament de la 33.000 persones de set municipis pròxims.
Els Agents Rurals van poder determinar que l’origen del foc es trobava al mateix voral de la carretera BV-2131 a prop de Carme, on també es van localitzar les restes parcialment cremades d’uns fragments de cartró d’un paquet de llaunes de cervesa. Un equip conjunt d’investigació entre Mossos d’Esquadra i Agents Rurals va determinar que en els dos últims anys s’havia produït una sèrie d’incendis, tots ells presumptament provocats o de causa desconeguda, en una mateixa zona molt pròxima al punt d’inici del foc d’aquesta carretera i per això se sospitava d’un piròman.
Els investigadors van recollir les declaracions de diverses persones que haurien passat per la zona poc abans i després d’iniciar-se el foci van evadir imatges de càmeres de seguretat per determinar quins vehicles podien situar-se al lloc dels fets, a més d’analitzar-se les dades dels incendis anteriors.
A partir de la investigació, s’ha pogut identificar un home de 58 anys com a principal sospitós d’un delicte d’incendi forestal. També s’ha pogut relacionar aquest mateix individu amb un incendi originat el 29 de juny i un altre ocorregut el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona. El detingut va ser posat a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada dimarts passat 28 de juliol.
Set municipis afectats
L’incendi forestal del 6 de juliol va requerir el confinament de la població dels municipis de Carme, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, així com de la zona sud d’Igualada. Així mateix, va ser necessari desallotjar la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt.
En les tasques d’extinció de l’incendi van treballar múltiples dotacions de bombers, tant terrestres com aèries, agrupacions de defensa forestal (ADF), efectius dels Mossos d’Esquadra, policies locals, Agents Rurals, Guàrdia Civil, Guàrdia Civil, la Unitat Militar d’Emergències (UME), Protecció Civil, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la Creu Roja.
L’incendi a Carme va portar a confinar al voltant de 100.000 persones en diversos municipis de l’Anoia. El foc ha afectat unes 150 hectàrees.
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