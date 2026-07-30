Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident a la mina de SúriaMinibús de ManresaOnada de calorKids&Us ManresaTerapeuta dels AndicEnquestes electorals
instagramlinkedin

Incendi a Benalmádena

Moren dos menors en un greu incendi en un bloc de vivendes de Màlaga: «Les flames estaven molt avançades»

Aquesta matinada, cap a les cinc de la matinada, les flames han afectat quatre vivendes d’un edifici a la ciutat d’Arroyo de la Miel (Benalmádena)

Incendi en una vivenda del carrer Ónix, Arroyo de la Miel, en el qual han mort dos menors.

Incendi en una vivenda del carrer Ónix, Arroyo de la Miel, en el qual han mort dos menors. / L.O

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Ana I. Montañez

Málaga

Dos menors han perdut la vida en un greu incendi que ha afectat quatre vivendes d’un edifici residencial al carrer Ónix, a Arroyo de la Miel (Benalmádena, aMàlaga) i que es va originar aquest dijous cap a les cinc de la matinada.

Entre els ferits hi ha una dona adulta que va poder ser rescatada i traslladada a l’hospital amb pronòstic greu, a més d’un bomber accidentat durant les tasques de rescat i extinció del foc, juntament amb diversos efectius, inclosos agents de policia, que van necessitar ser atesos per inhalació de fum.

El foc es va produir a l’interior d’una vivenda i va acabar estenent-se fins a quatre apartaments, cosa que va requerir el desallotjament de dues plantes de l’edifici, segons fonts de l’Ajuntament de Benalmádena.

Bombers de Torremolinos van reforçar el dispositiu d’extinció

Després de rebre l’avís, fins allà es van desplaçar Bombers de Benalmádena, avalats pels Bombers de Torremolinos, Policia Local de Benalmádena i serveis sanitaris, tot i que a la seva arribada es van trobar les flames del foc molt avançades.

Notícies relacionades

«L’Ajuntament de Benalmádena lamenta profundament la mort de dos menors en l’incendi d’una vivenda del municipi aquesta matinada passada», afirmen fonts municipals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
  2. El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
  3. Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
  4. Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
  5. La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
  6. El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
  7. SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
  8. La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada

Restringeixen l'accés a la Ribera Salada i a l'embassament de Sant Ponç pel risc extrem d'incendi

Restringeixen l'accés a la Ribera Salada i a l'embassament de Sant Ponç pel risc extrem d'incendi

El Berguedà reclama més pes dels municipis en el desplegament de les energies renovables

El Berguedà reclama més pes dels municipis en el desplegament de les energies renovables

El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare

El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare

Aliança Catalana constitueix comitè local a Gironella

Aliança Catalana constitueix comitè local a Gironella

Antoni Llobet, director general de la FUB: «És molt diferent que Manresa sigui ciutat universitària o no ho sigui»

Antoni Llobet, director general de la FUB: «És molt diferent que Manresa sigui ciutat universitària o no ho sigui»

La recollida de voluminisos arribarà a tots els pobles del Berguedà

La recollida de voluminisos arribarà a tots els pobles del Berguedà

Matí de caos a Rodalies: robatoris de cable i altres incidències deixen retards a l’R2, l’R3, la R8, l’R11, l’R13 i l’R14

Matí de caos a Rodalies: robatoris de cable i altres incidències deixen retards a l’R2, l’R3, la R8, l’R11, l’R13 i l’R14

La Unió Europea obligarà OpenAI i Roblox a moderar el contingut nociu i mitigar els seus riscos per als usuaris

La Unió Europea obligarà OpenAI i Roblox a moderar el contingut nociu i mitigar els seus riscos per als usuaris
Tracking Pixel Contents