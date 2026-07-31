Catalunya registra 60 morts per accidents de treball fins al juny, un 22% més que l’any passat
Són 43 els morts durant la jornada laboral i 17 persones més perden la vida anant o tornant de la feina
ACN
Catalunya ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l’any, un 22,4% més respecte del mateix període de l’any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb els 39 de l’any passat, mentre que altres 17 han mort anant o tornant de la feina, set més. Al juny, hi ha hagut cinc accidents mortals a Catalunya, mentre que l’any passat se’n van registrar 12 el mateix mes. El nombre total d’accidents de treball, entre lleus, greus i mortals, s’ha situat en 17.433 al juny, un 0,7% més que l’any passat.
Entre els accidents mortals registrats al juny durant la jornada laboral, un ha estat traumàtic, per danys d’una acció mecànica que no està relacionada amb la salut de la víctima, al qual se n’afegeixen dos no traumàtics, per factors endògens de la persona com infarts, i un altre relacionat amb el trànsit. Durant els sis primers mesos de l’any, n’hi ha 18 de traumàtics, 23 de no traumàtics i dos més relacionats amb el trànsit.
En el còmput de la primera meitat de l’any, Catalunya ha sumat 99.638 accidents de treball, amb una lleugera baixada del 0,35%.
Pel que fa als accidents greus, al juny n’hi ha hagut 35, que són 12 menys que el mateix mes de l’any passat. Tanmateix, en la suma total entre gener i juny, els accidents greus arriben fins als 269, tres més que fa un any.
El sector que més accidents de treball acumula el primer semestre de l’any és el de serveis (66.858), seguit per l’àmbit industrial (20.496), la construcció (10.703) i l’agricultura (1.581).
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