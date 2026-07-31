Les tempestes causen dos incendis a Navès i Borredà
El de Navés, a la Vall d'Ora, ja es troba estabilitzat, i al de Borredà s'hi treballa amb eines manuals i amb descàrregues de l'helicòpter bombarder
Els llamps d'una tempesta que està escombrant el Pirineu i Prepirineu han iniciat diversos incendis, d'entre els quals, dos són a la Catalunya central, a Navès i a Borredà. Aquest primer és el que cremava amb més intensitat, s'ha generat a les 9.27 hores i està centrat a la Vall d'Ora. Poc abans de la una del migdia ja s'ha donat per estabilitzat.
Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat 13 dotacions terrestres del GRAF i EPAF i sis aèries conformades per dues avionetes, dos helicòpters bombarders i dos de coordinació i comandament. Addicionalment, també s'hi han desplaçat set unitats dels ADF Solsonès Oriental, mentre que des del secretariat d'ADF es dona suport a l'operatiu amb el vehicle de comunicacions i el vehicle de suport a les ADF. Un cop estabilitzat, les dotacions aèries s'han anat retirant.
Les flames han obligat a tallar la C-26 a Montmajor i la BV-4241 a Castellar del Riu.
Per altra banda, el foc de Borredà, prop de Vilada, s'ha iniciat a les 9.39 hores, però les flames estan a una zona més aviat rocosa que impedeix que cremi amb tanta intensitat com l'anterior. Per aquest, els Bombers hi han desplaçat quatre dotacions terrestres i el GRAF helitransportat. La resta de bombers hi han arribat per terra a través d'un corriol. Estan treballant amb eines manuals.
La tempesta ha generat tres focs més: un a Senet, a l'Alta Ribagorça, que estan combatent amb de dotacions terrestres i una aèria; un altre a Abella de la Conca, al Pallars Jussà, on treballen dues dotacions terrestres, i un més a la mateixa comarca, a Llimiana on només hi treballa una dotació.
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