La IA ja vigila les carreteres catalanes: detecta conductors amb el mòbil i sense cinturó
Trànsit posa en marxa una prova pilot a l’AP-7 i l’A-2 per identificar automàticament conductes de risc mentre es condueix.
Germán González
Amb l’objectiu d’acabar amb l’ús indegut del mòbil durant la conducció i la no-utilització del cinturó de seguretat, el Servei Català de Trànsit ha iniciat una prova pilot amb intel·ligència artificial (IA) a l’autovia A-2 i a l’autopista AP-7 que permet detectar de forma automàtica aquestes conductes de risc. Per a això s’aplica una tecnologia innovadora als carros remolc mòbils gràcies a la incorporació de càmeres d’alta definició i algoritmes avançats d’IA que analitzen contínuament el comportament dels conductors.
El sistema ja ha sigut testat en diversos països europeus i aquest juny passat Trànsit va iniciar una prova pilot a les dues principals vies catalanes com a pas previ a estendre’l a tota la xarxa viària. De moment, ara s’està provant aquesta tecnologia en diferents entorns de circulació i amb diversos volums de trànsit. En dos mesos, el sistema va detectar més de 8.500 casos d’ús inadequat del telèfon mòbil i més de 4.500 infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat.
El sistema capta dos tipus d’infraccions relacionades amb el mòbil: conductors que agafen el telèfon amb la mà i els que se’l posen sobre les cames, una conducta perillosa perquè obliga a apartar la vista de la carretera més temps. Les dades indiquen que entre un 3,6% i un 6,6% dels conductors observats podrien estar utilitzant el telèfon durant la conducció, segons el tipus de via i les condicions del trànsit.
Sense cinturó de seguretat
La tecnologia va identificar 4.500 casos de persones que circulaven sense cinturó de seguretat o que l’utilitzaven malament. Segons l’estudi, entre l’1,3% i l’1,8% dels ocupants no utilitzen correctament aquest sistema, que Trànsit qualifica d’"element clau per reduir la gravetat de les lesions en cas d’accident".La tecnologia també ha identificat 4.500 casos de persones que circulaven sense cinturó de seguretat o l’utilitzen malament. Segons Trànsit, la prova pilot va demostrar l’elevada capacitat de la IA per identificar infraccions, amb nivells de precisió superiors al 70% en el cas del cinturó i més del 84% en l’ús del telèfon.
L’anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot que s’ha fet ha permès identificar patrons segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Respecte a l’ús del mòbil al volant, la incidència és superior a l’A-2, a l’entorn periurbà de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba fins al 5% dels conductors observats. A l’AP-7 se’n registraria el 3,6%.
En el conjunt de la prova pilot a les dues vies, s’estima que un 4,3% dels conductors utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen.En aquest sentit, en el conjunt de la prova pilot a les dues vies, s’estima que un 4,3% dels conductors utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen. En la comparativa internacional de l’estudi pilot, Catalunya ocupa la tercera posició en incompliment de la normativa relativa a l’ús de l’‘smartphone’ durant la conducció, només superada per Amèrica del Nord i un país europeu.
A Catalunya, les dades indiquen que les distraccions relacionades amb el mòbil són més freqüents durant els dies feiners, especialment entre dimecres i divendres, mentre que els nivells més baixos es registren els caps de setmana. Per franges horàries, l’ús del mòbil es concentra principalment en les hores diürnes, sobretot durant la franja del migdia, seguida de les primeres hores de la tarda.
Quant al cinturó, l’AP-7 presenta una prevalença d’incompliment de l’1,8%, mentre que a l’A-2 se situa en l’1,2%. L’estudi mostra que les infraccions relacionades amb el cinturó augmenten en els caps de setmana, especialment els dissabtes, i que presenten una incidència més elevada en franges nocturnes i de matinada, especialment a l’AP-7.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, va presentar aquesta prova pilot a l’antic peatge de la Roca de l’AP-7, just a l’inici de l’operació sortida d’agost, que incrementarà la presència de vehicles a les carreteres. Lamiel va assenyalar: "A la xarxa viària catalana la sinistralitat està molt dispersa i apostem per una estratègia de mobilitat en el control i la vigilància, que és el que ens proporciona aquesta tecnologia amb remolc".
Trànsit preveu incorporar aquesta tecnologia mòbil de control en el futur Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
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