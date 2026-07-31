Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar
La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del decés de l'home, que considera una mort violenta
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Girona
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar (Selva). Segons ha pogut saber l'ACN, la policia catalana ha rebut l'avís cap a les 16.25 hores que s'havia trobat el cos sense vida.
Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026