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Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar

La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del decés de l'home, que considera una mort violenta

Vehicle dels Mossos d'Esquadra

Vehicle dels Mossos d'Esquadra / ACN

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ACN

Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar (Selva). Segons ha pogut saber l'ACN, la policia catalana ha rebut l'avís cap a les 16.25 hores que s'havia trobat el cos sense vida.

Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.

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