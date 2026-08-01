Una apagada de llum a Igualada provoca tres avisos de persones atrapades a ascensors
Els Bombers reben avisos simultanis, però el retorn de l'electricitat fa que només s'hagi de dur a terme una actuació
Una baixada sobtada de la llum, als volts de les 12 del migdia, a Igualada, ha provocat que els Bombers rebessin tres avisos per persones atrapades en l'interior d'ascensors a diversos punts de la capital anoienca. Sortosament, l'electricitat ha tornat al cap d'uns minuts, i només en un d'aquests casos s'ha hagut de rescatar a les persones atrapades.
El primer dels avisos s'ha detectat a l'avinguda Doctor Pasteur, on s'han quedat dues persones atrapades. Els Bombers han enviat una dotació que no ha hagut d'actuar perquè, en arribar, ja havia retornat la llum. Sí que han hagut de rescatar a una persona que s'havia trobat encallada en un ascensor al carrer Comarca. Finalment, a la ronda de Fàtima, un ascensor públic també ha quedat aturat amb gent a dins, però han pogut sortir-ne abans que arribessin els bombers.
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