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Dos motoristes ferits a l'Alt Urgell per culpa d'accidents amb cotxes

Un dels afectats, en estat greu, ha de ser ingressat a l'Hospital de la Seu d'Urgell

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques

Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques / Laura Fíguls

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Lluc Grandia

Manresa

Dos motoristes han quedat ferits en xocs durant aquesta tarda a l'Alt Urgell. Els ferits, de diversa consideració, han hagut de ser atesos per les ambulàncies del SEM.

L'accidents més greu s'ha produït a la sortida de la Seu d'Urgell, concretament al pont de la Palanca, als volts de dos quarts de cinc de la tarda. Una moto ha col·lisionat amb un cotxe i el motorista, un home de 29 anys, ha hagut de ser traslladat en estat greu a l'Hospital de la Seu d'Urgell. El SEM ha mobilitzat dues ambulàncies, però el conductor del cotxe ha rebutjat el trasllat hospitalari.

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Una estona abans, a les quatre, hi ha hagut un altre accident involucrant una motocicleta i un cotxe. En aquest cas ha sigut a la carretera N260, en terme municipal de Ribera d'Urgellet. En aquest cas, el motorista ha resultat ferit lleu.

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