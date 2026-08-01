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Quatre rescats a la muntanya en un dia a la Catalunya Central

Bombers ha d'activar l'helicòpter per assistir a persones indisposades o lesionades en zones de difícil accés a l'Alt Urgell, Bages i Cerdanya

Els helicòpters de Bombers i SEM, efectuant un rescat

Els helicòpters de Bombers i SEM, efectuant un rescat / Bombers de Catalunya

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Lluc Grandia

Manresa

El servei de Bombers ha hagut d'efectuar fins a quatre rescats en aquest dissabte a la muntanya arreu de les comarques centrals. En tres de les ocasions, les persones, indisposades o lesionades, han hagut de ser evacuades en helicòpter.

El primer cas s'ha donat a les onze del matí, a Talamanca (Bages), a la zona propera a la Casa de les Tines, quan un home que caminava pel bosc ha caigut i s'ha lesionat la cama. Els Bombers s'hi han traslladat amb un helicòpter i un metge, i l'han traslladat fins a una ambulància del SEM.

A quarts de dues del migdia, un helicòpter amb GRAE i metge s'ha hagut de desplaçar a la zona de la via ferrada Roca Narieda, a Fígols i Alinyà (Alt Urgell) per rescatar un escalador que havia caigut en uns arbustos. Els bombers han aconseguit localitzar-lo i extreure'l amb l'helicòpter del SEM.

A la zona de la Josa de Cadí, al municipi de Josa i Tuixent (Alt Urgell), s'ha produït, al voltant de les tres de la tarda, el rescat de tres excursionistes. Un d'ells es trobava molt indisposat i Bombers s'hi ha traslladat amb un helicòpter i els GRAE, a més de serveis mèdics, a la zona on es trobaven, a 2350 metres d'altura i a un quilòmetre a l'est del GR150. Les persones il·leses han sigut traslladades al nucli d'Estana, mentre que la persona afectada l'han portat a l'Hospital de la Seu d'Urgell per a ser atesa.

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Aproximadament a la mateixa hora, al camí de Bèixec a Estana, al municipi de Montellà i Martinet (Cerdanya), una noia d'un grup escolta ha hagut de ser evacuada per una dotació terrestre dels Bombers perquè estava indisposada. L'han apropat fins a una ambulància, que l'ha traslladat al CAP del municipi.

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