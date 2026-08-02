80 persones han mort a les carreteres a Catalunya en el que portem de 2026
Els motoristes són el col·lectiu que registra més morts, amb un total de 32
Regió7
80 persones han mort en 76 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya, en els set primers mesos de l'any 2026, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 9% menys que en el mateix període de l’any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres mortals. En comparació amb 2019, any de referència per al compliment d’objectius de reducció, s’han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
Pel que fa als ferits greus, enguany se n’han registrat 418, una xifra inferior als 493 del mateix període de l’any passat, amb una reducció del 15%.D’altra banda, de les 80 persones mortes aquest 2026, 68 eren homes i 12, dones. Aquest mes de juliol han mort 13 persones, quan el passat any en van ser 18.
De les 80 víctimes mortals en aquests set mesos, 32 eren motoristes, 5 més que l’any passat. Són el col·lectiu del conjunt d’usuaris que registra més morts. A més, hi ha hagut 9 víctimes mortals entre vianants i 5 entre ciclistes. En conjunt, els col·lectius vulnerables aglutinen 46 de les 80 persones mortes en accident de trànsit enguany, el que suposa el 57,5% del total de persones mortes en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquests primers set mesos de 2026.
Pel que fa a la xarxa viària, la sinistralitat mortal continua caracteritzant-se per la dispersió, tot i que les vies que han registrat més víctimes són l’AP-7, amb 11 morts, l’A-2, amb 4, i l’N-340 i la C-25, que concentren 3 víctimes mortals cadascuna. Els tipus d’accidents més freqüents han estat les sortides de via, amb 24 casos, i els xocs frontals, també amb 24.
En relació amb l’edat de les víctimes mortals, la franja que aglutina més morts és la de 45 a 54 anys, amb 18 finats. També cal remarcar l’augment de les víctimes mortals de més de 65 anys, que han passat de 12 els primers set mesos de l’any passat a 19 enguany.
Per demarcacions, Barcelona concentra 34 de les 80 víctimes mortals, tot i que registra una reducció del 13% respecte de l’any passat. El Baix Llobregat és la comarca que més morts ha registrat amb 8 víctimes. A la demarcació de Tarragona s’han comptabilitzat 17 víctimes mortals fins al 31 de juliol, cinc menys que en el mateix període de l’any passat. El Tarragonès ha aglutinat 5 morts.
Girona ha registrat 18 víctimes mortals aquests primers set mesos, 10 més que l’any anterior. La Selva és la comarca que concentra més morts, amb un total de 6. Pel que fa a Lleida, 11 persones han perdut la vida a la xarxa viària, vuit menys que el 2025. La Noguera és la comarca de Lleida amb més morts, un total de 4.
En aquest sentit i davant la mobilitat elevada del període estiuenc dels propers mesos, amb un increment dels desplaçaments tant de llarga com de curta distància, el Servei Català de Trànsit fa una crida a "extremar al màxim la prudència en la conducció" i apel·la a la "corresponsabilitat de tots els usuaris per tal de contenir la sinistralitat mortal". Així mateix, recorda "la importància de tenir en compte i evitar els principals factors de risc, com la velocitat inadequada, les distraccions i el consum d’alcohol o drogues".
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