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Un cotxe es desfrena i cau a l'aigua al port de Palamós

Una empresa especialitzada amb submarinistes haurà de retirar-lo

El vehicle començant a enfonsar-se a dins de l'aigua al port de Palamós.

El vehicle començant a enfonsar-se a dins de l'aigua al port de Palamós. / Captura Instagram Nautica Palamós

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Eva Batlle

Palamós

Un cotxe va caure divendres a la tarda a l’aigua a Marina Palamós després de desfrenar-se mentre estava estacionat. En el moment de l’incident no hi havia ningú a l’interior del vehicle.

El conductor ja havia baixat del turisme quan aquest es va començar a moure i va acabar precipitant-se a l’aigua. L’incident, tan aparatós com poc habitual, no va provocar ferits.

Fins al port s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Palamós, que van intervenir en l’incident i van comprovar que no hi hagués cap persona atrapada dins del cotxe.

El vehicle no es va poder retirar immediatament de l’aigua. Per poder recuperar-lo amb seguretat, haurà d’intervenir-hi una empresa especialitzada amb submarinistes.

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L'empresa Nàutica Palamós ha difós les imatges de l’incident a través del seu compte d'Instagram amb un missatge en to irònic: «Al port sabem que atracar bé és important, però també ho és assegurar bé el vehicle abans de baixar-ne». L’empresa ha explicat que tot va quedar en un ensurt i ha aprofitat l’episodi per recordar la importància de la prudència «tant a terra com al mar».

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Via: Diari de Girona

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