Els Bombers auxilien un excursionista lesionat a Montserrat
L'afectat s'ha fet mal a la cama mentre caminava i ha hagut de ser auxiliat fins a l'ambulància
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Collbató
Els Bombers han hagut d'intervenir, aquest migdia de diumenge, per socórrer a un excursionista lesionat al terme municipal de Collbató, al Baix Llobregat. La persona lesionada ha sigut atesa per una ambulància i traslladada a l'hospital de Martorell.
L'avís s'ha donat a les 14.24, quan una parella caminava per la zona de la Porta de Sant Miquel, en ple parc natural de Montserrat. Un dels dos s'ha fet mal a la cama. Malgrat que era una zona d'accés per les ambulàncies, els Bombers han traslladat una dotació per assistir a la persona afectada i traslladar-la fins al vehicle medicalitzat.