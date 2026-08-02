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Dos ferits en dos accidents a Piera i Cabrera d'Anoia

Un motorista i un ocupant d'un cotxe han hagut de ser traslladats pel SEM a hospitals pels xocs

Vehicle de Bombers de la Generalitat.

Vehicle de Bombers de la Generalitat. / Arxiu/BOMBERS DE LA GENERALITAT

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Regió7

Manresa

Dos ferits per accident en aquesta tarda de diumenge en dos punts de l'Anoia, a Piera i Cabrera d'Anoia. Degut a aquests xocs, un motorista i un ocupant d'un cotxe han resultat ferits i han hagut de ser traslladats pels serveis mèdics d'emergències a hospitals.

A tres quarts de quatre de la tarda s'ha produït el primer dels accidents, a la B-224, concretament al punt quilomètric 10,6, a l'alçada de Piera. Un cotxe i una motocicleta han xocat i, com a resultat, el motorista ha resultat ferit. Quatre dotacions de bombers i un helicòptes del SEM s'han traslladat al lloc de l'accident i els serveis mèdics s'han endut l'afectat a l'Hospital de Bellvitge.

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Per altra banda, una hora més tard, a la C-15 pel seu pas per Cabrera d'Anoia (punt quilomètric 32), s'ha produït una col·lisió entre dos turismes. Els Bombers han traslladat tres dotacions i, com a conseqüència de l'accident, un dels ocupants dels vehicles ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Vilafranca.

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