Dos ferits en dos accidents a Piera i Cabrera d'Anoia
Un motorista i un ocupant d'un cotxe han hagut de ser traslladats pel SEM a hospitals pels xocs
Regió7
Dos ferits per accident en aquesta tarda de diumenge en dos punts de l'Anoia, a Piera i Cabrera d'Anoia. Degut a aquests xocs, un motorista i un ocupant d'un cotxe han resultat ferits i han hagut de ser traslladats pels serveis mèdics d'emergències a hospitals.
A tres quarts de quatre de la tarda s'ha produït el primer dels accidents, a la B-224, concretament al punt quilomètric 10,6, a l'alçada de Piera. Un cotxe i una motocicleta han xocat i, com a resultat, el motorista ha resultat ferit. Quatre dotacions de bombers i un helicòptes del SEM s'han traslladat al lloc de l'accident i els serveis mèdics s'han endut l'afectat a l'Hospital de Bellvitge.
Per altra banda, una hora més tard, a la C-15 pel seu pas per Cabrera d'Anoia (punt quilomètric 32), s'ha produït una col·lisió entre dos turismes. Els Bombers han traslladat tres dotacions i, com a conseqüència de l'accident, un dels ocupants dels vehicles ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Vilafranca.
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- El millor aliment per al cor, segons la cardiòloga Magdalena Perelló: «Abaixa la pressió arterial, redueix el colesterol i combat la inflamació»
- Ni infecció d'orina ni problema ginecològic: aquests són els símptomes que poden alertar d'un càncer de bufeta
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar