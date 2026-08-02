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Una persona és evacuada en helicòpter a Calders després de caure al riu

L'afectat s'ha precipitat a l'aigua des d'uns tres o quatre metres d'alçada i s'ha necessitat l'helicòpter de Bombers

Els helicòpters de Bombers i SEM, efectuant un rescat

Els helicòpters de Bombers i SEM, efectuant un rescat / Bombers de Catalunya

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Regió7

Calders

Una persona ha hagut de ser rescatada aquesta tarda de diumenge a Calders (Moianès), a la zona de la Font Calda, quan s'ha precipitat des d'uns tres o quatre metres al riu Calders, en una zona poc profunda. L'afectat ha patit un cop al cap i altres ferides en altres parts del cos com la cintura.

Bombers ha desplaçat dos dotacions terrestres i un helicòpter dels GRAE amb assistència mèdica, a més de comandament de Bombers. Al considerar que l'espai era inaccessible pels vehicles terrestres, se l'ha traslladat mitjançant l'helicòpter amb una camilla i fent gruatge fins a la Masia el Xaloc, on l'esperava una ambulància del SEM.

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Una persona és evacuada en helicòpter a Calders després de caure al riu

Una persona és evacuada en helicòpter a Calders després de caure al riu

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