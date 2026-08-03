Catalunya posa fi a 31 dies de risc extrem d'incendi, la ratxa més llarga fins ara
El dia amb màxim perill va ser el 9 de juliol
EFE
Catalunya ha posat fi aquesta matinada als 31 dies de risc extrem d'incendi que van començar el passat 4 de juliol i que han mantingut l'alerta activa en diversos punts del territori fins aquest dilluns, la ratxa més llarga registrada fins ara.
Els Agents Rurals han desactivat aquest dilluns a mitjanit el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, davant la previsió de precipitacions que puguin reduir el risc i afavorir-ne l'evolució, ha informat el cos.
A més, han reobert els accessos als quatre espais naturals que encara tenien restriccions: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada.
Tanmateix, mantenen actiu el nivell 3 per risc molt alt d'incendi forestal en 71 municipis de 12 comarques, així com l'alerta de Protecció Civil per l'incendi de Senet, al municipi de Vilaller (Lleida), que ha obligat a limitar l'accés dels excursionistes d'alta muntanya als voltants de la zona pirinenca.
Les altes temperatures, la humitat relativament baixa, el vent i l'estat de la vegetació han estat els responsables d'elevar al màxim el perill d'incendi forestal durant el juliol, segons els agents.
El dia amb màxim risc a Catalunya va ser el 9 de juliol, amb 223 municipis de 24 comarques en nivell 4 per perill extrem d'incendi i 437 municipis de 38 comarques en nivell 3 per perill molt alt.
Durant aquests 31 dies, els Agents Rurals han destinat els seus efectius prioritàriament a tasques de prevenció, amb un total de 2.457 actuacions, 941 vinculades específicament a les actuacions desplegades pel nivell 4 del Pla Alfa, i a reforçar la vigilància en helicòpter.
A més, s'han interposat 287 denúncies relacionades amb la prevenció d'incendis forestals durant un dispositiu que ha comptat amb la col·laboració d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), el Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), els Mossos d'Esquadra, les policies locals, el personal voluntari de Protecció Civil i el personal informador dels espais naturals.
També s'han aplicat restriccions d'accés a un total de 13 espais naturals, limitant el moviment en zones com el Montmell-Marmellar (24 dies), la Baronia de Rialb (22 dies), la Ribera Salada (22 dies) o el Parc Natural de la Serra de Montsant (21 dies), les afectades durant períodes més llargs.
Per la seva banda, la Unitat Tècnica del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers manté un nivell de risc de 5 sobre 6 a les regions d’emergències Centre, Lleida, Metropolitana Sud, Tarragona i Terres de l’Ebre, mentre que a Girona i Metropolitana Nord el risc es considera de 4 sobre 6.
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