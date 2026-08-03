CCOO demana “plans de xoc” a Catalunya i l’Estat contra la sinistralitat laboral davant l’augment d’accidents mortals
El sindicat reclama que les empreses assumeixin l’esforç en prevenció amb recursos propis i sense externalitzacions
ACN
CCOO de Catalunya ha demanat a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol que desenvolupin “plans de xoc” contra la sinistralitat laboral davant l'augment d'accidents mortals. En un comunicat aquest dilluns, l’organització també reclama que les empreses integrin “de manera efectiva” l’avaluació de riscos psicosocials i l’organització del treball mitjançant recursos propis en detriment de l’externalització de la gestió preventiva. En paral·lel, CCOO exigeix més polítiques de mobilitat segura per part d’administracions i empreses per frenar la sinistralitat que es produeix anant i tornant de la feina.
El sindicat expressa que els plans de xoc haurien de comportar una ampliació de recursos de la Inspecció de Treball i d’altres òrgans tècnics, com l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, per “fer efectives les seves competències en la vigilància i control dels incompliments empresarials”.
Per a CCOO de Catalunya, l'estadística de sinistralitat "posa en qüestionament les polítiques preventives a les empreses i la manca de polítiques actives i eficients per part de les administracions públiques". El sindicat adverteix que això es tradueix en indicadors "més tràgics i inacceptables, com ara l'increment de la mortalitat".
L'estadística dels accidents laborals, que publica l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, mostra que els accidents laborals en conjunt registren una lleugera disminució a Catalunya durant la primera meitat del 2026 respecte a l’any passat, però que augmenten els casos mortals.
En total, Catalunya va registrar 99.638 accidents laborals de diferents graus de gravetat entre gener i juny (-0,4% interanual), dels quals 57.645 van provocar una baixa laboral (+2,6% interanual).
En canvi, el nombre d’accidents mortals va créixer un 22,4% durant el primer semestre, fins als 60 casos, tant en jornada de treball com ‘in itinere’ –anant i tornant de la feina–, 11 més que de gener a juny de l’any passat.
La xifra d’accidents greus es manté estable, amb un més que l’any passat: se'n van registrar 269 en jornada de treball durant el primer semestre (+1,1% interanual, tres més que l'any passat), mentre que ‘in itinere’ en van ser 98, dos menys (-2%).
En el conjunt de l’Estat espanyol, es van registrar 293 morts en jornada o ‘in itinere’ de gener a maig del 2026, un 1,3% menys que durant els cinc primers mesos de l’any passat, en paral·lel a altres 1.733 accidents greus (-4,7% interanual), segons indiquen les dades del Ministeri de Treball i Economia Social actualitzades fins al maig.
El nombre total d’accidents laborals a l’Estat entre gener i maig va ser de 458.290 (-0,1%), dels quals 246.401 van ser amb baixa en jornada de treball o ‘in itinere’ (+1,1%). Les últimes estadístiques del govern espanyol encara no inclouen els accidents del mes de juny.
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