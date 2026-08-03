Mor un nadó després de patir un cop de calor a les Canàries
El menor va ingressar en estat greu a l'Hospital General de Fuerteventura i va ser traslladat després a Gran Canària, on va morir malgrat els esforços mèdics
Bruno Betancor
Un nadó de 20 mesos ha mort després de patir un cop de calor a Fuerteventura durant la jornada de dissabte passat, segons ha informat el mitjà local Noticias Fuerteventura.
El menor va ser atès inicialment a l'Hospital General de Fuerteventura, on va arribar en estat greu. A causa del seu estat, posteriorment va ser traslladat a l'Hospital Universitari Maternoinfantil de Canàries, a Gran Canària, on finalment no li van poder salvar la vida.
El succés es produeix durant un episodi de temperatures extremes a les Canàries, amb avisos sanitaris activats en diferents zones de l'Arxipèlag i alertes per calor i risc d'incendis forestals.
Traslladat a Gran Canària
Segons la informació publicada, el nadó va patir el cop de calor dissabte a l'illa majorera i va haver de ser hospitalitzat d'urgència.
La gravetat del seu estat va motivar la seva evacuació al centre maternoinfantil de Gran Canària, especialitzat en l'atenció pediàtrica. El menor va morir malgrat els esforços del personal sanitari.
De moment, no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies exactes en què es va produir el cop de calor ni sobre el lloc concret on va passar.
Tampoc no s'ha difós informació oficial sobre el temps durant el qual el menor va estar exposat a les altes temperatures o sobre les causes que podrien haver agreujat el seu estat.
Menors i gent gran, els més vulnerables
Els infants petits presenten una major vulnerabilitat davant les temperatures elevades perquè el seu organisme regula la calor amb més dificultat i poden deshidratar-se ràpidament.
Durant aquests episodis, les autoritats recomanen mantenir-los en llocs frescos, oferir-los líquids amb freqüència i evitar qualsevol exposició prolongada al sol, especialment durant les hores centrals del dia.
També cal parar atenció a senyals com somnolència inusual, pell molt calenta, irritabilitat, debilitat, vòmits, respiració accelerada o pèrdua de consciència. Davant de símptomes greus, cal sol·licitar assistència sanitària immediata a través del 112.
Mai no s'ha de deixar un menor dins d'un vehicle tancat, encara que estigui estacionat a l'ombra o l'absència hagi de durar només uns minuts, ja que la temperatura de l'interior pot augmentar ràpidament.
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