Intercepten a la Jonquera un tràiler amb 60 quilos de marihuana amagats entre electrodomèstics
La Policia Nacional ha detingut el conductor del camió en una àrea de descans de l’AP-7 en una operació conjunta amb agents d'Elx
Eva Batlle
La Policia Nacional ha interceptat a la Jonquera un tràiler amb més de 60 quilos de marihuana amagats entre diversos electrodomèstics de segona mà. Els agents han detingut el conductor del vehicle com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
L’actuació es va dur a terme en una àrea de descans de l’AP-7, en el marc d’una investigació conjunta amb el Grup d’Estupefaents d’Elx, que seguia la pista d’un carregament de marihuana que havia de ser transportat cap a altres països europeus.
Els agents van localitzar el camió i van ordenar al conductor que s’aturés per inspeccionar-ne el remolc. Entre la mercaderia que transportava hi havia quatre palets carregats amb electrodomèstics de segona mà.
Durant l’escorcoll, els policies van trobar diversos paquets envasats al buit i camuflats entre la càrrega legal. A l’interior hi havia marihuana preparada per ser transportada.
En total, la Policia Nacional va intervenir 48 paquets de marihuana, amb un pes conjunt de 60,1317 quilos. Els agents també van comissar el camió tràiler de gran tonatge.
El conductor va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i posteriorment va passar a disposició judicial.
Via: Diari de Girona
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