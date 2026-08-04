Nou naufragi a les Balears: troben 2 cadàvers i busquen una desena de migrants desapareguts
Els equips de Salvament Marítim i la Guàrdia Civil aconsegueixen rescatar 17 persones i mantenen actiu el dispositiu de cerca davant la possibilitat que encara hi hagi desapareguts a la mar.
Enrique Casanova
Hores després del rescat d'una embarcació que feia 15 dies que anava a la deriva i l'intent de la qual d'arribar a les costes de les Balears ha costat la vida a 17 dels seus ocupants, almenys dues persones més han mort i 17 més han estat rescatades amb vida aquest dimarts després del naufragi d'una embarcació amb migrants d'origen subsaharià en aigües pròximes a l'illa de Cabrera. L'operatiu de cerca continua actiu, ja que es tem que encara hi pugui haver persones desaparegudes.
L'alerta va començar cap a les 12.10 hores, quan Salvament Marítim va localitzar dos nàufrags a unes vuit milles al sud-est de Cabrera. L'helicòpter Helimer es va desplaçar fins al lloc i va rescatar totes dues persones, que van ser traslladades a l'Hospital de Son Espases per rebre atenció mèdica.
Poc després, la Guàrdia Civil va activar un ampli dispositiu marítim. Entre les 12.30 i les 14.30 hores, els agents del Servei Marítim Provincial van rescatar 12 persones més i van recuperar dos cossos sense vida, que van ser traslladats al port de la Colònia de Sant Jordi. Tres dels supervivents presentaven cremades i símptomes d'esgotament, per la qual cosa van rebre assistència sanitària. Un d'ells també va ser evacuat a l'hospital.
Així mateix, l'helicòpter Helimer va localitzar i rescatar tres migrants més, que van ser traslladats a l'Hospital de Son Llàtzer després d'aterrar a l'aeroport de Palma.
Segons la informació facilitada per les autoritats, aquest naufragi s'hauria produït cap a les 7 hores del dilluns 3 d'agost. A l'embarcació hi viatjaven unes 30 persones i tot apunta que podria tractar-se d'una pastera de la qual ja s'havia comunicat la desaparició a Salvament Marítim i en la qual s'estimava que hi viatjaven unes 29 persones.
En el dispositiu hi participen mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim, entre els quals hi ha dues embarcacions del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, la Salvamar Mimosa, el remolcador Marta Mata i l'helicòpter Helimer, que continuen rastrejant la zona on es va produir l'enfonsament.
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