Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manresa DesconegudaGermana Sor LucíaAlerta per plujaERO MunichOfegament a la piscina de JorbaMeduses a CatalunyaHerències
instagramlinkedin

Nou naufragi a les Balears: troben 2 cadàvers i busquen una desena de migrants desapareguts

Els equips de Salvament Marítim i la Guàrdia Civil aconsegueixen rescatar 17 persones i mantenen actiu el dispositiu de cerca davant la possibilitat que encara hi hagi desapareguts a la mar.

Imatge d'arxiu d'una embarcació de Salvament Marítim

Imatge d'arxiu d'una embarcació de Salvament Marítim / Salvament Marítim

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Enrique Casanova

Hores després del rescat d'una embarcació que feia 15 dies que anava a la deriva i l'intent de la qual d'arribar a les costes de les Balears ha costat la vida a 17 dels seus ocupants, almenys dues persones més han mort i 17 més han estat rescatades amb vida aquest dimarts després del naufragi d'una embarcació amb migrants d'origen subsaharià en aigües pròximes a l'illa de Cabrera. L'operatiu de cerca continua actiu, ja que es tem que encara hi pugui haver persones desaparegudes.

L'alerta va començar cap a les 12.10 hores, quan Salvament Marítim va localitzar dos nàufrags a unes vuit milles al sud-est de Cabrera. L'helicòpter Helimer es va desplaçar fins al lloc i va rescatar totes dues persones, que van ser traslladades a l'Hospital de Son Espases per rebre atenció mèdica.

Poc després, la Guàrdia Civil va activar un ampli dispositiu marítim. Entre les 12.30 i les 14.30 hores, els agents del Servei Marítim Provincial van rescatar 12 persones més i van recuperar dos cossos sense vida, que van ser traslladats al port de la Colònia de Sant Jordi. Tres dels supervivents presentaven cremades i símptomes d'esgotament, per la qual cosa van rebre assistència sanitària. Un d'ells també va ser evacuat a l'hospital.

Així mateix, l'helicòpter Helimer va localitzar i rescatar tres migrants més, que van ser traslladats a l'Hospital de Son Llàtzer després d'aterrar a l'aeroport de Palma.

Segons la informació facilitada per les autoritats, aquest naufragi s'hauria produït cap a les 7 hores del dilluns 3 d'agost. A l'embarcació hi viatjaven unes 30 persones i tot apunta que podria tractar-se d'una pastera de la qual ja s'havia comunicat la desaparició a Salvament Marítim i en la qual s'estimava que hi viatjaven unes 29 persones.

Notícies relacionades

En el dispositiu hi participen mitjans aeris i marítims de la Guàrdia Civil i de Salvament Marítim, entre els quals hi ha dues embarcacions del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, la Salvamar Mimosa, el remolcador Marta Mata i l'helicòpter Helimer, que continuen rastrejant la zona on es va produir l'enfonsament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
  2. Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
  3. L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
  4. Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
  5. Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
  6. La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
  7. Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
  8. Es poden fer servir els diners d'un difunt per pagar el funeral? Un advocat ho aclareix

Nou naufragi a les Balears: troben 2 cadàvers i busquen una desena de migrants desapareguts

Nou naufragi a les Balears: troben 2 cadàvers i busquen una desena de migrants desapareguts

La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors

La gasolinera de la carretera de Cardona de Manresa obrirà aviat a mans de la neta d'un dels fundadors

2.249 abonats sense corrent a Manresa: el Pla Alfa i les onades de calor fan augmentar els talls a les llars

2.249 abonats sense corrent a Manresa: el Pla Alfa i les onades de calor fan augmentar els talls a les llars

El Solsonès aprova el traspàs de la gestió sanitària del Consell Comarcal a Althaia

El Solsonès aprova el traspàs de la gestió sanitària del Consell Comarcal a Althaia

Necrològiques del 5 d'agost del 2026

Necrològiques del 5 d'agost del 2026

L'impactant abans i després de la rehabilitació de la ‘Capella dels Segadors’ de Barcelona

L'impactant abans i després de la rehabilitació de la ‘Capella dels Segadors’ de Barcelona

La manresana Txell Ferré suma la segona medalla de plata al Campionat d'Europa

La manresana Txell Ferré suma la segona medalla de plata al Campionat d'Europa

El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps

El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
Tracking Pixel Contents