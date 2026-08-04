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El telèfon 112 té problemes tècnics i no pot atendre correctament algunes trucades

La Generalitat recomana trucar al 061 per a emergències mèdiques

Diversos agents dels Mossos d'Esquadra treballant en la gestió d'incidents a la sala de comandament del 112

Diversos agents dels Mossos d'Esquadra treballant en la gestió d'incidents a la sala de comandament del 112 / | Roger Segura

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ACN

Barcelona

El telèfon d'emergències 112 té dificultats per atendre algunes trucades a causa d'incidències tècniques. Per això, la Generalitat recomana trucar al 061 per atendre emergències mèdiques mentre es resol el problema a l'altre número de telèfon.

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