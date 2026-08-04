El telèfon 112 té problemes tècnics i no pot atendre correctament algunes trucades
La Generalitat recomana trucar al 061 per a emergències mèdiques
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ACN
Barcelona
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