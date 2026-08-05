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Una agent morta i almenys un ferit per un tiroteig a la caserna de la Guàrdia Civil d’Astúries

Gran mobilització d’agents cap a la zona del succés

Agents de la Policia Local, al perímetre de la caserna de Llanes després del tiroteig.

Agents de la Policia Local, al perímetre de la caserna de Llanes després del tiroteig. / R. D.

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P. T. / R. D. / R. G.

Alarma a Llanes (localitat asturiana) després de registrar-se trets d’arma de foc a la zona de la caserna de la Guàrdia Civil. Les primeres informacions apunten que, de resultes del greu succés, hi ha una agent morta i, almenys, una persona ferida greu.

Segons ha pogut saber aquest diari, el succés podria estar vinculat a un possible cas de violència de gènere al si d’una parella d’agents de la Guàrdia Civil, que ha acabat en tragèdia amb el que ha passat avui al migdia a la caserna de Llanes.

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Cap al lloc s’estan mobilitzant agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil per aclarir els fets, així com serveis sanitaris per atendre els ferits.

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Una agent morta i almenys un ferit per un tiroteig a la caserna de la Guàrdia Civil d’Astúries

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